金砖国家：9月14日股汇市收盘纵览

路透9月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月14日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.04%，报1,099.89点。

中国股市：沪综指收跌，经济数据低于预期周期板块集体回落拖累大盘

中国汇市：人民币大幅收贬逾200点，客盘购汇渐增料继续施压

香港股市：收低，因疲弱数据重燃对中国经济放缓的担忧

============================================================================

巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘下跌0.18%，报74,656.681点。受中国铁矿石期货下挫影响，巴西矿业和钢铁类股下跌，对大盘造成拖累。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.1150/55，上日收报3.1374/81。

============================================================================

南非股市：在矿业类股跌势拖累下收低。指标Top-40指数收盘下跌0.54%，报49,514.83点；大盘综合指数收盘下跌0.54%，报55,850.32点。

南非汇市：兰特走软，因经常帐数据疲弱

=========================================================================

印度股市：小幅收高，私营银行及制药公司股价上扬，抵消了金属和科技类股的跌势。BSE指数收盘上涨0.17%，报32,241.93点；NSE指数收盘上涨0.07%，报10,086.6点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.115，上日收报63.995。

============================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.65%，报1,125.69点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.57%，报576.36点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.79%，报57.5；卢布兑欧元升值0.52%，报68.5425。(完)