金砖国家：9月15日股汇市收盘纵览

路透9月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月15日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.21%，报1,102.16点。

中国股市：沪综指收跌至三周新低，周期股板块继续下挫拖累大盘

中国汇市：人民币收升近百点，购汇增加对冲部分美指回调影响

香港股市：恒指收平未受朝鲜导弹影响，但中国数据疲软拖累资源股

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巴西股市：创纪录新高，交易员仍相信总统特梅尔仍将施行有利市场的改革，尽管他面临新的贪腐指控。指标股指Bovespa指数历来首次突破75,000点心理大关，收盘上涨1.47%，报75,756.515点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.1142/47，上日收报3.1150/55。

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南非股市：下跌，受权重股Naspers拖累。该股周二触及逾两周高位后，投资者了结获利，打压该股下挫1.39%。指标Top-40指数收盘下跌0.49%，报49,274.6点；大盘综合指数收盘下跌0.37%，报55,645.15点。

南非汇市：兰特连跌第六日，因美国通胀数据强于预期提振美元

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印度股市：收盘几无变动，朝鲜再度发射飞弹挫伤此间人气，银行和制药等近来走势出色的板块遭遇获利了结。BSE指数收盘上涨0.1%，报32,272.61点；NSE指数收盘下跌0.01%，报10,085.4点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.0725，上日收报64.115。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.2%，报1,123.43点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.4%，报574.04点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.33%，报57.69；卢布兑欧元贬值0.54%，报68.91。(完) (编译 艾茂林; 审校 张明钧)