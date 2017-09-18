金砖国家：9月18日股汇市收盘纵览

路透9月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月18日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.98%，报1,112.92点。

中国股市：沪综指缩量收升，消费板块和中小盘成长股领涨

中国汇市：人民币大幅收跌近200点，午后购汇增加人民币受打压

香港股市：收涨1.3%触及27个月最高，随亚洲其他股市一道上扬

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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘上涨0.31%，报75,990.405点。盘中首次升破76,000点的关口，因寄望巴西总统特梅尔将实施有利市场的改革，为市场在上周劲扬后挹注更多动力。

巴西汇市：跌逾0.5%，呼应了美元普涨走势，交易员聚焦本周的美联储会议。雷亚尔兑美元收报3.1347/56，上日收报3.1137/42。

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南非股市：收高，Discovery扬升2.82%领涨大盘，因该公司公布全年获利增长20%。 指标Top-40指数收盘上涨0.94%，报49,736.54点；大盘综合指数收盘上涨0.73%，报56,050.1点。

南非汇市：兰特跌至一个月低点，因新兴市场货币普跌及国内政治忧虑

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印度股市：BSE指数收盘上涨0.47%，报32,423.76点，创逾六周来最高水准；NSE指数收盘上涨0.67%，报10,153.1点，创收盘纪录新高，金融类股和汽车类股上涨。

印度汇市：卢比兑美元收报64.13，上日收报64.0725。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.38%，报1,119.14点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.33%，报572.15点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.73%，报58.11；卢布兑欧元贬值0.85%，报69.495。(完) (编译 张若琪 审校 李爽)