金砖国家：9月19日股汇市收盘纵览

路透9月20日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月19日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘下跌0.3%，报1,109.63点。
中国股市：沪综指小幅收低，房地产板块走强难掩浓厚观望气氛
中国汇市：人民币收盘续跌逾200点创近三周新低，市场等待FED议息结果
香港股市：因中国数据打压冒险意愿收跌，静候美联储政策会议
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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘下跌0.02%，报75,974.180点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.1354/61，上日收报3.1347/56。
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南非股市：涨跌互见。指标Top-40指数收盘上涨0.03%，报49,751.7点；大盘综合指数收盘下跌0.07%，报56,011.16点。
南非汇市：兰特跌至五周低位，南非央行本周将做利率决定
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印度股市：收低，Housing Development Finance等金融股拖累两大指数；美联储本周发布政策声明前投资者保持审慎。BSE指数收盘下跌0.07%，报32,402.37点；NSE指数收盘下跌0.05%，报10,147.55点，盘中曾一度触及纪录高位。
印度汇市：卢比兑美元收报64.3275，上日收报64.13。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.93%，报1,108.71点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.81%，报567.51点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.03%，报58.1275；卢布兑欧元贬值0.33%，报69.7225。(完) (编译 张若琪 审校 李爽)