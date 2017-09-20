金砖国家：9月20日股汇市收盘纵览

路透9月21日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月20日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.22%，报1,112.07点。

中国股市：沪综指收盘小涨维持窄幅盘整，板块轮动令市场人气不散

中国汇市：人民币震荡收涨，市场预期分化且待美联储议息决议

香港股市：恒生指数盘旋在28个月高位，中资金属生产商大涨

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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘上涨0.04%，报76,004.151点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.1289/94，上日收报3.1354/61。

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南非股市：收低，因石化企业Sasol在宣布增发新股后股价跌至两个月低点，令大盘承压。指标Top-40指数收盘下跌0.35%，报49,575.88点；大盘综合指数收盘下跌0.26%，报55,867.46点。

南非汇市：兰特反弹，静待美联储会议结果

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印度股市：收盘基本持平， 投资者对印度工业信贷投资银行(ICICI Bank)等股票了结获利，远远抵消权重股信实工业(Reliance Industries)的上涨效应。BSE指数收盘下跌0.01%，报32,400.51点；NSE指数收盘下跌0.06%，报10,141.15点。

印度汇市：卢比兑美元收报64.26，上日收报64.3275。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨1.24%，报1,122.43点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨1.13%，报573.9点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.01%，报58.1225；卢布兑欧元升值0.88%，报69.1075。(完) (编译 李爽 审校 张若琪)