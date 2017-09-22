金砖国家：9月21日股汇市收盘纵览

路透9月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月21日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数收盘下跌0.35%，报1,108.19点。
中国股市：沪综指收盘小跌，金融股虽涨但难改退场观望情绪
中国汇市：人民币大幅收贬至月内新低，FED加息预期提振购汇需求
香港股市：恒指收平，金融股涨势弥补资源股跌势
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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘下跌0.53%，报75,604.339点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.1437/44，上日收报3.1289/94。
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南非股市：指标Top-40指数收盘下跌0.05%，报49,548.85点；大盘综合指数收盘近持平，报55,867.34点。
南非汇市：兰特兑美元逆转跌势，之前南非央行意外保持利率不变
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印度股市：连续第三日收低，受印度工业信贷投资银行(ICICI Bank)等银行股拖累。BSE指数收盘下跌0.09%，报32,370.04点；NSE指数收盘下跌0.19%，报10,121.9点。
印度汇市：卢比兑美元收报64.805，上日收报64.26。
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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.2%，报1,120.13点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.07%，报573.48点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.38%，报57.9；卢布兑欧元贬值0.06%，报69.1475。(完) (编译 张若琪 审校 李爽)