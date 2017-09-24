金砖国家：9月22日股汇市收盘纵览

路透9月24日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月22日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘下跌0.54%，报1,102.25点。

中国股市：沪综指收跌至近一个月低点，资源股持续调整拖累大盘

中国汇市：人民币微收升多空博弈6.6关口，标普下调中国评级影响有限

香港股市：恒指收跌0.8%，受标普下调中国评级及朝鲜核威胁打击

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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘下跌0.28%，报75,389.753点，因铁矿石期货价格下跌拖累矿业股淡水河谷股价下跌。

巴西汇市：雷亚尔上涨摆脱上日跌势，因美元在全球下跌引发新兴市场出现技术性回调。雷亚尔兑美元收报3.1269/76，上日收报3.1437/44。

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南非股市：指标Top-40指数收盘上涨0.03%，报49,564.68点；大盘综合指数收盘下跌0.05%，报55,839.73点。金价上涨带动黄金开采商类股上扬，朝鲜和美国紧张局势升级导致的地缘政治不确定性促使投资者寻求避险，从而带动金价上扬。

南非汇市：兰特兑美元延续涨势，因南非央行保持利率不变和美元走软

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印度股市：连续第四个交易日收盘下跌，受银行股下跌拖累，因政府酝酿推出的77亿美元刺激支出，引发了对财政赤字的担忧。BSE指数收盘下跌1.38%，报31,922.44点，全周累计下跌1.09%；NSE指数收盘下跌1.56%，报9,964.4点，全周累计下跌1.22%。

印度汇市：卢比兑美元收报64.79，上日收报64.805。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.28%，报1,123.24点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.31%，报575.23点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.69%，报57.5；卢布兑欧元升值0.71%，报68.66。(完) (编译 汪红英；审校 戴素萍)