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金砖国家：9月25日股汇市收盘纵览
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#亚洲
2017年9月25日 / 晚上11点40分 / 25 天内

金砖国家：9月25日股汇市收盘纵览

1 分钟阅读

路透9月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月25日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘下跌1.27%，报1,088.26点。

中国股市：沪综指续创一个月新低，房地产板块受利空消息影响普跌

中国汇市：人民币收盘跌破6.62创近一个月新低，受购汇汹涌打压

香港股市：恒指跌1.4%创六周来最大单日跌幅，地产股重挫

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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘下跌1.26%，报74,443.473点，因中国铁矿石期货价格下跌拖累矿业股淡水河谷股价下挫。

巴西汇市：雷亚尔兑美元下跌，收报3.1567/74，上日收报3.1269/76。

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南非股汇市：逢假期休市。

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印度股市：跟随亚股跌势收低，权重股ITC和HDFC Bank下跌拖累大盘。BSE指数收盘下跌0.93%，报31,626.63点；NSE指数收盘下跌0.92%，报9,872.60点。

印度汇市：卢比兑美元收报65.12，上日收报64.79。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.65%，报1,130.54点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨1.29%，报582.66点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.1%，报57.555；卢布兑欧元升值0.64%，报68.22。(完) (编译 白云; 审校 徐文焰)

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