金砖国家：9月26日股汇市收盘纵览

路透9月27日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月26日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘下跌0.75%，报1,080.11点。

中国股市：沪综指缩量微幅收升，国庆长假前大盘将维持区间震荡

中国汇市：人民币收盘跌破6.63创近一个月新低，美指反弹刺激购汇需求

香港股市：收盘小升，投资者将焦点转向中国经济前景

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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘下跌0.17%，报74,318.720点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元下跌，收报3.1656/66，上日收报3.1567/74。

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南非股市：指标Top-40指数收低1.5%，报48,819点，大盘综合指数收低1.4%，报55,070点。南非最大企业Naspers股价收盘挫跌3.19%，追随其最大投资标的--中国腾讯的股价跌势。Naspers持有腾讯三分之一的股权。

南非汇市：兰特兑美元走软，因担心德国大选和朝美紧张关系等全球风险

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印度股市：连续第六日收低，朝鲜半岛的紧张局势促使投资者继续保持谨慎。BSE指数收盘下跌0.08%，报31,599.76点；NSE指数收盘下跌0.01%，报9,871.50点。

印度汇市：卢比兑美元收报65.445，上日收报65.12。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.29%，报1,127.26点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.04%，报582.45点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元贬值0.46%，报57.82；卢布兑欧元升值0.12%，报68.14。(完) (编译 白云; 审校 张若琪)