金砖国家：9月28日股汇市收盘纵览

路透9月29日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月28日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘下跌0.57%，报1,072.38点。

中国股市：沪综指小幅收跌至逾一个月新低，地产股和周期股走弱拖累大盘

中国汇市：人民币收跌近350点创逾一月新低，因美指反弹购汇旺盛

香港股市：跟随亚洲市场疲势收低，投资者等待中国第三季经济数据

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巴西股市：连续第六日下跌，投资者继续进行获利了结，指标股指Bovespa指数收盘下跌0.31%，报73,567.246点。引领今年大盘涨势的蓝筹股和国企股在跌幅最大的板块之列。矿业和钢铁制造商类股也急挫，追随铁矿石价格跌势。

巴西汇市：雷亚尔兑美元上扬，收报3.1823/28，上日收报3.1924/31。

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南非股市：矿业股跌势拖累大盘收低，此前美国提出税改以及经济数据强劲支撑了今年美国再次升息的可能性，使得大宗商品价格承压。指标Top-40指数收跌0.36%，报48,842点，大盘综合指数收跌0.4%，报54,994点。

南非汇市：兰特从五个月低位回升，因美元升势暂停

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印度股市：收高，结束今年以来最长的连跌之势，得益于金融股在衍生品合约到期前上涨。BSE指数收盘上涨0.39%，报31,282.48点；NSE指数收盘上涨0.34%，报9,768.95点。

印度汇市：卢比兑美元收报65.5050，上日收报65.71。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌0.12%，报1,125.560点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌0.21%，报581.19点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.49%，报57.91；卢布兑欧元升值0.22%，报68.2150。(完) (编译 白云; 审校 王兴亚)