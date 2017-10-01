金砖国家：9月29日股汇市收盘纵览

路透10月1日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月29日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.87%，报1,081.72点。

中国股市：沪综指小幅反弹收升，市场交投清淡消费板块涨幅居前

中国汇市：人民币震荡收涨逾200点，长假前流动性差成交萎缩

香港股市：恒指收高，但9月创今年以来首次月线下跌

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巴西股市：收高，因美国通胀数据疲于预期，在股市连跌六日之后引发低接买盘。指标股指Bovespa指数收盘上涨0.99%，报74,293.507点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.1669/76，上日收报3.1823/28。

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南非股市：上涨，此前美国公布的数据显示9月消费者支出几乎无增长，通胀年率创2015年底以来最低，美元指数跌至三日最低点。指标Top-40指数收盘上涨1.09%，报49,376.46点；大盘综合指数收盘上涨1.06%，报55,579.92点。

南非汇市：兰特兑美元持坚，因美元下跌

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印度股市：NSE指数连续第二个交易日上涨，因政府维持当年市场举债规划，缓解对印度可能扩大财政赤字目标的担忧，进而令情绪改善。BSE指数收盘持平，报31,283.72点；NSE指数收盘上涨0.2%，报9,788.6点。

印度汇市：卢比兑美元收报65.35，上日收报65.5050。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘上涨0.99%，报1,136.75点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘上涨0.78%，报585.75点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.74%，报57.48；卢布兑欧元升值0.41%，报67.935。(完) (编译 王丽鑫；审校 白云)