银行观点：十九大报告显示供给侧结构改革将加力加速，增长更重平衡--交行

路透北京10月18日 - 中国交通银行金融研究中心周三发布报告称，针对当前中国经济发展的新困难和挑战，十九大报告对未来发展作了整体部署，重点和亮点体现在深化供给侧结构性改革的力度将加大、进度将加快；以及经济增长重心向中西部转移和乡村经济发展趋向活跃。

此外，中国区域经济协同发展迎来新机遇，创新型国家建设力度将加大，创新型国家建设力度将加大，全面开放新格局开创新的对外发展空间。

以下为交行题为“六大整体部署推动中国经济进入新时代”的报告要点摘录：

十九大报告对十八大以来的经济发展作了总结，在此基础上对未来经济发展作了总体部署。当前经济发展进入新阶段，出现一些新困难和挑战。在具体的经济工作部署上，有六方面重点和亮点。

第一，深化供给侧结构性改革的力度将加大、进度将加快。

目前中国处于经济结构转型的关键时期，传统经济增长动能减弱，部分领域存在产能过剩现象，但满足人民日益增长的美好生活需要的供给不足，这就需要进一步推进供给侧结构性改革。深化供给侧结构性改革被列为十九大报告经济工作的首要任务，提高供给体系质量是未来五年建设现代化经济体系的主攻方向。

一方面发展新兴产业、高新技术产业。推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，在中高端消费、创新引领、绿色低碳、共享经济、现代供应链等领域培育新增长点、形成新动能。另一方面支持传统产业优化升级，坚持质量第一、效益优先，促进传统产业向高附加值产业链转移。在深入开展去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板的同时，扩大优质增量供给，实现供需动态平衡。

第二，经济增长重心向中西部转移和乡村经济发展趋向活跃。

中国经济发展不平衡，城乡二元经济现象较为明显，东西部区域差距较大。近几年中西部地区基础设施不断完善，互联互通水平持续提升，未来经济发展重心将向中西部转移，乡村经济迎来新的发展机遇，未来将更趋活跃。十九大报告提出实施乡村振兴战略，这是解决区域发展不平稳、全面建成小康社会的经济工作重点。

巩固和完善农村基本经营制度，保持土地承包关系稳定并长久不变，第二轮土地承包到期后再延长三十年。“三农问题”作为全党工作重中之重，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化。深化农村集体产权制度改革，构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，促进农村一二三产业融合发展，支持和鼓励农民就业创业，拓宽增收渠道。广大的乡村主要分布于中国中西部地区，未来中西部地区经济将保持较快增长，有望促进东西部经济差距的缩小。

第三，区域经济协同发展迎来新机遇。

中国已有长三角、珠三角、京津冀三大核心城市群，将在此基础上带动区域经济协同发展。高起点规划、高标准建设雄安新区，正是京津冀地区协同发展的重要部署，将来会在雄安新区的试点经验上向全国推广。

十九大报告提出要强化举措推进西部大开发形成新格局，深化改革加快东北等老工业基地振兴，发挥优势推动中部地区崛起，创新引领率先实现东部地区优化发展，建立更加有效的区域协调发展新机制。未来可能涌现新的区域化经济发展群，包括长江经济带、中原经济区、成渝经济带、哈长城市群、辽中南工业基地、关中天水经济区、北部湾沿海一体化等。

第四，创新型国家建设力度将加大。

创新能力不强是中国制造业大而不强的主要原因，推进创新发展是经济转型升级的重要环节。近几年中国在高端装备制造业、信息技术行业、基础性材料科学等方面创新能力不断增强，未来将拓展实施国家重大科技项目，为建设科技强国、智慧社会提供有力支撑。

深化科技体制改革，建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系。创新发展要瞄准世界科技前沿，强化基础研究，力求实现前瞻性基础研究、引领性原创成果重大突破。与此同时，培养造就一大批具有国际水平的战略科技人才、科技领军人才、青年科技人才和高水平创新团队。

第五，经济改革将从多方面深入推进。

进一步完善社会主义市场经济体制，就要继续推进各项改革。十九大报告提到的首要任务是深化国有企业改革，发展混合所有制经济，培育具有全球竞争力的世界一流企业。全面实施市场准入负面清单制度，促进市场统一和公平竞争，支持民营企业发展，激发各类市场主体活力。

完善促进消费的体制机制，增强消费对经济发展的基础性作用。推进财税体制改革，加快建立现代财政制度，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系。深化投融资体制改革，发挥投资对优化供给结构的关键性作用。

第六，全面开放新格局开创新的对外发展空间。

在西方国家逆全球化思潮涌现的国际环境中，中国坚持开放态度，在国际舞台上将扮演更为重要的角色。以“一带一路”建设为重点，坚持引进来和走出去并重，遵循共商共建共享原则，加强创新能力开放合作，形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局。

在对外经贸关系上，实行高水平的贸易和投资自由化便利化政策，全面实行准入前国民待遇加负面清中中国服务业发展。除此以外，自由贸易试验区实施更大的改革试点措施，探索建设自由贸易港，并且优化区域开放布局，推广自由贸易试点经验，加大西部开放力度。（完） (发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)