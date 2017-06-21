银行观点：台湾下半年成长需反弹才能确保全年在2%以上，央行料不动--星展

路透台北6月21日 - 星展银行周三表示，台湾今年第一季成长幅度符合预期，但第二季则比预期稍缓。虽然近期部分经济数据表现较差，不过下半年必须展现反弹趋势，才能确保全年GDP维持在2%以上，至于央行料今年将维持利率不变。

星展认为，台湾下半年出口展望不至于太令人担心，今年第二季增速放缓，可以视为是经过两个季度强劲表现后的修正与调整，而非下滑的开始。

星展银行分析师马铁英认为，受惠于全球景气复苏，来自美国贸易保护主义的风险跟欧洲政治风险皆已减弱，加上美中达成〞贸易百日计划〞协议，对台湾的出口是好消息。

〞至于央行有很高的机会今年利率都不会改变，〞马铁英在报中指出。

她表示，下半年台湾的出口与投资料将重新取得动能，尤其电子业正处于上扬循环，市场仍预期苹果今年秋天将推出iPhone 8，可望带动台湾电子业表现。然而，消费预期将会持续低迷，通膨表现也将受到抑制。

报告也指出，由于长期的商业前景较不明朗，企业对于雇用与调薪将会较为谨慎。消费者信心指数也疲弱，政府推动的年金改革，减弱了高龄人口对于收入前景的期待，对年轻族群而言，则是期待更大幅度的改革，同时也担忧现阶段改革方案的持续性。(完) (记者 高洁如; 审校 乔艳红)