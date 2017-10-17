银行观点：台湾投资动能延伸至东盟市场仍有很大空间--星展

路透台北10月17日 - 星展银行周二表示，台湾政府力推〞新南向政策〞，今年台湾与东协（东盟）国家的贸易与投资持续扩大，投资能量由中国转移至东南亚，以及从新加坡与越南延伸至其他东协市场仍有很大空间。

星展银行经济师马铁英表示，资料显示，2017年上半年台湾在东协六国直接投资总额达14亿美元，较去年同期成长了55%。就地理视角而言，台湾若想进一步把贸易与投资版图从中国分散至东南亚市场，仍有相当大的空间。

〞尤其20年过去，东南亚国家已经从1997-1998东南亚金融风暴吸取教训，对外债管理更谨慎，其中菲律宾和印尼已经被标普等提高成投资等级。〞她说。

马铁英也表示，台湾经济表现今年一如预期在第二季走跌至最低点，第三季反弹，今年预估经济成长率2.4%，明年2.5%，暂不调整。至于因台湾通膨一向温和，预估央行的利率暂无调整必要。

她也表示，若从产业的视角来看，台湾在广泛的制造业与服务业领域，相对东南亚具有比较优势。台湾企业更应该运用这些优势，提升在东协市场的绩效与表现。

台湾蔡英文政府在2016年执政后，力推〞新南向政策〞，为转移经贸过分集中中国的风险，转而与多个东南亚国家扩大经贸、文化、教育、医疗等深化交流。

主导〞新南向政策〞推动的行政院政务委员邓振中先前在路透专访中表示，台湾的企业对新南向国家的投资内容和以往已有巨大改变，要改为以当地内销市场为主的投资方向，投资的业种也扩及服务业。

2017年度行政院编列40余亿新南向政策的相关预算，2018年度的相关预算则达到72.6亿台币，增幅至少达七成以上。(完) (记者 高洁如; 审校 乔艳红)