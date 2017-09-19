银行观点：金管局增发外汇基金票据后港元转强，惟难以持续--华侨永亨

路透香港9月19日 - 香港金融管理局（HKMA）周二公布增发外汇基金票据后港元随即转强，惟香港华侨永亨银行认为，尽管预期金管局仍有需要增发外汇基金票据，港元难以持续走强。

华侨永亨银行经济师李若凡在其评论中称，金管局8月公布首轮400亿港元外汇基金票据的增发，然金融体系资金依然充裕，香港股市净流入保持强劲。因此，套息活动继续为港元下行加压，导致12个月远期汇率折让周一（18日）扩阔至615.52点子的九年低点，促使金管局增发更多外汇基金票据以抽走过多的流动性。

“不过，即使有第二轮增发，银行体系总结余仍可能高达1,800亿港元，如果美联储年内不作第三次加息，资本流出香港市场的压力不会加剧。因此，在港美息差扩阔预期持续的情况下，港元难以持续走强。”她说。

该行并预期，金管局在可见将来可能会发行更多外汇基金票据，让港元兑美元在触及7.83之前寻找有力的支持位，而此举或有助引导本地利率逐渐走高。事实上，金管局在过去两年每年公布四轮增发，于2015及16年外汇基金增发规模分别为750亿港元及1,320亿港元。

金管局今早公布增发总值400亿港元外汇基金票据后，港元兑美元最多升0.26%；由于市场预期美联储本周将宣布开始缩减资产负债表，香港1个月银行同业拆息（HIBOR）周二亦跳升至0.47%，周一则为0.42%。

本地时间17:40，港元兑美元报7.8040；稍早触及7.7965。（完） (记者 雷美珍；审校 曾祥进)