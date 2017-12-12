长江期货：中国期指持仓下降，空方力量减弱

以下内容节选自12月12日的《期货日报》：

周一，股指期货全线上涨，IF、IH、IC当月合约分别收涨1.71%、1.13%、1.37%。不同标的指数的股指期货涨幅差异并不大，市场呈现普涨格局。IF、IH、IC合约持仓量分别下降730手、738手、778手。持仓量的下降主要由于进入交割周后，股指期货加快移仓进程，部分资金在当月合约减仓后并未立即选择在远月合约续持。

数据显示，前20名席位在IF1712合约上合计共持买单15216手、卖单15902手。主力席位净空持仓量686手，较前一交易日减少121手，降至7月18日以来最低。虽然前20多方席位合计减持买单数量2649手超过前20空方席位合计减持卖单2456手，但这主要由于在移仓过程中，排名前20席位发生变换所致。若按固定排名前20的口径而非席位计算，主力空方合计减持卖单2782手，超过主力多方合计减持买单2661手。

重点席位上，部分大型券商系席位净空持仓量明显下降或提升了净多头寸。在IF1712上，中信期货席位减持卖单480手，超过坚持买单449手，净空持仓量由此缩减至72手，为该席位6月13日以来最低。上海东证席位净空持仓量连续缩减4个交易日，周一净空持仓量减少166手至756手，为该席位9月12日最低。招商期货席位净多持仓量减持卖单89手，超过减持买单4手，净多持仓量升至近11个交易日最高的162手。(完)

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