长江期货：中国期指持仓回升，市场情绪整体向好

以下内容节选自6月20日的《期货日报》：

周一，股指期货合约全线上扬，IF、IH、IC主力合约分别上涨1.03%、1.43%、0.72%。同时，三大股指期货合约均呈增仓态势，IF、IH、IC持仓量分别增加2135手、1780手、1679手。即使剔除上周五股指期货当月合约到期影响，整体上股指期货市场持仓量仍然呈回升势头。IH与IC合约周一持仓量增量均高于上周五到期交割的1007手、1260手。期指价格上涨伴随持仓量回升，显示市场情绪向好。

从三大期指合约间观察，IH与IC持仓量的回升主要由于多方的积极入场。在IH1707上，前20多方合计增持买单1045手，超过前20空方合计增持卖单976手。其中，永安期货席位大笔增持买单400手。在IC1707上，前20多方合计增持买单1234手，超过前20空方合计增持卖单1186手。其中，国泰君安与上海东证期货席位分别增持买单273手、227手，幅度较大。在期现价差上，投资者的情绪依然向好。IF1707收盘贴水23.67点，为该合约自今年5月22日挂牌上市以来最低水平。期现价差贴水的连续收窄部分反映投资者情绪的好转。(完)

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