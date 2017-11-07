长江期货：中国期指持仓量下降，空方离场意愿强烈

以下内容节选自11月7日的《期货日报》：

周一，股指期货市场全线上涨，IF、IH、IC主力合约分别上涨1.30%、0.22%、1.91%。一般情况下，由于场外资金返场的作用，持仓量往往会在周一增加。然而，本周一IF、IH、IC合约持仓量均出现下降，分别减少837手、1086手、797手。持仓量的下降表明市场离场的资金量更大。

数据显示，前20名席位在IF1711与IF1712合约上合计共持买单27526手、卖单30954手。主力席位净空持仓量3428手，为近5个交易日最低，较前一交易日下降187手。主力席位净空持仓量的下降，主要由于在IF1711上空方主力减仓更积极，同时在IF1712上主力多方增持超过空方。在IF1711上，前20多方合计减持买单402手，前20空方合计减持卖单561手。在IF1712上，前20多方合计增持买单107手，前20空方合计增持卖单79手。两份合约合并计算，前20空方合计减持卖单482手，超过前20多方合计减持买单295手，显示空方主动离场的意愿可能更强。重点席位上，中信期货净空持仓量下降至1943手，为近9个交易日首次低于2000手水平。银河期货净空持仓量下降至533手，为近14个交易日最低。招商期货席位持仓净空3手，经过连续6个交易日净空持仓量的下降，基本回到多空平衡状。(完)

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