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韩国企业：三星电子为三个骨干业务部门任命新主管
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2017年10月31日 / 早上6点57分 / 1 天前

韩国企业：三星电子为三个骨干业务部门任命新主管

1 分钟阅读

* 三星电子为三个部门任命新主管

* 联席CEO申宗均、尹富根将卸任

* 公司称将保留三位联席CEO的管理架构

路透首尔10月31日 - 三星电子周二任命了三个主要业务部门的新一代主管；今年稍早李在镕因贿赂等罪名被捕后，该公司力求稳住这艘巨轮。

这家韩国科技企业还宣布，首席财务官李尚勋(Lee Sang-hoon)已被推荐担任董事会新任董事长，联席CEO申宗均(J.K. Shin)和尹富根(Yoon Boo-keun)将卸任。

三星在声明中称，现年59岁的Kim Ki-nam被任命为设备解决方案部门(Device Solutions)主管，该部门制造记忆体芯片等元器件；现年56岁的Koh Dong-jin将担任IT和移动通讯部门主管；现年56岁的Kim Hyun-suk将负责领导消费电子部门。这些人事变动立即生效。

该公司表示，将维持目前的三人联席CEO管理构架，但未加详述。

在3月的下次股东会议后，三星料将推荐三名新的部门主管担任联席CEO。一名三星发言人未予置评。

现任首席财务官(CFO)李尚勋(Lee Sang-hoon)辞去CFO职务，立即生效。此外，李尚勋被推荐为董事会主席。

三星电子副会长兼CEO权五铉此前在10月13日宣布，他计划退出管理层。

三星称，申宗均和尹富根决定跟随权五铉的脚步，为新的领导人让路。

李在熔行贿案于8月宣判，李在熔获刑五年，引发了三星电子领导层出现真空的担忧。

李在熔对判决提出了上诉，相关审理仍在进行当中。(完) (编译 王颖/侯雪苹；审校 刘秀红/张明钧)

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