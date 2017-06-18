FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 个月内
韩国数据：5月生产者物价指数同比增幅降至3.5%，因燃料成本下跌
#中国进出口
#半岛局势
#脱欧
#图片精选
频道
专题
中国始终主张半岛问题应坚持通过对话协商解决--外交部
半岛局势
中国始终主张半岛问题应坚持通过对话协商解决--外交部
锂加工行业加速筹措投资扩充产能 迎接电动车时代
国际财经
锂加工行业加速筹措投资扩充产能 迎接电动车时代
焦点：特斯拉计划发行垃圾债 为扩大Model 3生产争取筹资15亿美元
深度分析
焦点：特斯拉计划发行垃圾债 为扩大Model 3生产争取筹资15亿美元
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年6月18日 / 晚上11点07分 / 2 个月内

韩国数据：5月生产者物价指数同比增幅降至3.5%，因燃料成本下跌

路透新闻部

1 分钟阅读

    路透首尔6月19日 - 韩国央行周一公布的数据显示，韩国5月生产者
物价按年升幅略低于4月，因国际油价下跌，导致工业产品成本上涨放缓
。

    韩国央行称，5月生产者物价指数(PPI)较上年同期上升3.5%，4月下
修为上扬3.8%。该指数已连续第七个月上升。
    
    所有的分项指数均告上扬，其中农产品及工业产品为PPI涨势的主要
推手。
    
    根据央行数据，5月农产品生产者物价劲扬9.8%，工业产品物价则增
长4.4%。
    
    5月生产者物价指数较前月下跌0.2%，与4月修正后数据相同。

    下表为韩国生产者物价指数变动率，单位为百分比(未经季节调整)：

                          5月    *4月     5月    *4月
                        (较前月变动率) (较上年同期变动率)
      PPI                -0.2    -0.2    +3.5    +3.8
      主要类别
      农渔林产品          0.1    -0.7    +9.8    +5.1
      工业产品           -0.5    -0.4    +4.4    +5.7
      电力,自来水,燃气   +1.0     0.0    +3.1     0.0
      服务业             +0.2    +0.1    +1.6    +1.5
    
      *修正值

    注：包含石化、纺织及电子在内的工业产品，在整体指数中比重占55
.71%，服务业占35.13%，农渔产品则占3.64%，水、电和燃气占5.27%。(
完) (编译 龚芳; 审校 张荻)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below