韩国数据：5月生产者物价指数同比增幅降至3.5%，因燃料成本下跌

路透首尔6月19日 - 韩国央行周一公布的数据显示，韩国5月生产者 物价按年升幅略低于4月，因国际油价下跌，导致工业产品成本上涨放缓 。 韩国央行称，5月生产者物价指数(PPI)较上年同期上升3.5%，4月下 修为上扬3.8%。该指数已连续第七个月上升。 所有的分项指数均告上扬，其中农产品及工业产品为PPI涨势的主要 推手。 根据央行数据，5月农产品生产者物价劲扬9.8%，工业产品物价则增 长4.4%。 5月生产者物价指数较前月下跌0.2%，与4月修正后数据相同。 下表为韩国生产者物价指数变动率，单位为百分比(未经季节调整)： 5月 *4月 5月 *4月 (较前月变动率) (较上年同期变动率) PPI -0.2 -0.2 +3.5 +3.8 主要类别 农渔林产品 0.1 -0.7 +9.8 +5.1 工业产品 -0.5 -0.4 +4.4 +5.7 电力,自来水,燃气 +1.0 0.0 +3.1 0.0 服务业 +0.2 +0.1 +1.6 +1.5 *修正值 注：包含石化、纺织及电子在内的工业产品，在整体指数中比重占55 .71%，服务业占35.13%，农渔产品则占3.64%，水、电和燃气占5.27%。( 完) (编译 龚芳; 审校 张荻)