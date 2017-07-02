韩国数据：6月出口同比跳增13.7%，连续第六个月呈现两位数增幅

路透首尔7月1日 - 韩国6月出口连续第六个月录得两位数增幅，尽管制造业活动不温不火，因全球需求正常化继续提振记忆体芯片和石化产品的销售。

政府周六公布的数据显示，韩国6月出口较上年同期跳增13.7%至514.1亿美元，进口增长18%至400.1亿美元，贸易顺差114亿美元。

尽管6月出口增幅略微低于路透调查预估的扩张17.1%，但连续六个月呈现两位数增幅，则为2011年9月以来两位数增速的最长持续时间，表明经济在积聚动能。

“韩国对外贸易提振整体经济表现，归因于记忆体芯片价格上涨以及石化产品需求，”HI Investment & Securities首席分析师Park Sang-hyun在数据公布后表示。

“未来面临的风险包括油价下滑，这可能在下半年拖累出口增长。我们仍需要看到消费品需求继续增强，才能说整体增长强劲。”

产业通商资源部预计今年出口将跳增10%，不过全球油价以及美国贸易保护主义举措相关的不确定性可能抑制贸易扩张。

决策者在谨慎地关注美国就韩美自由贸易协定的下一步举动。之前美国总统特朗普在4月28日对路透表示，他将“重新谈判或终止”美韩自由贸易协定。

特朗普周五在华盛顿表示，美国在与韩国重新协商“不完善的”贸易协议。

产业通商资源部数据显示，韩国6月对美国出口同比下滑1.1%，对中国和欧盟出口分别增长5.1%和21.1%。

韩国最主要的13大类出口品中，有10类出口增加，包括半导体、造船和石化产品。6月半导体出口同比飙升52%，造船和石化类出口分别增长43.2%和15.6%。

进口连续第八个月增长，为2014年9月以来最长连涨纪录，表明内需反弹。

消费品进口6月仅增长1.5%，远远落后于资本财进口41.8%的涨幅。

“民间消费在改善，但增速比外需慢得多，”Park称。

尽管出口大增，但韩国5月工业生产几乎没有增长，因消费品需求依然疲弱。4月工业生产意外下降。(完) (编译 李爽 审校 白云)