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21 天前
韩国数据：6月生产者物价指数同比增幅降至2.8%，5月修正后为上升3.4%
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2017年7月18日 / 晚上9点28分 / 21 天前

韩国数据：6月生产者物价指数同比增幅降至2.8%，5月修正后为上升3.4%

路透新闻部

1 分钟阅读

    路透首尔7月19日 - 韩国央行周三公布的数据显示，韩国6月生产者
物价连续第八个月按年上升，但升幅略低于5月，因全球油价疲弱，令工
业产品成本上升速度放缓。
    
    韩国央行称，6月生产者物价指数(PPI)较上年同期上升2.8%，5月修
正后为上升3.4%。
    
    所有的分项指数均告上升，尽管工业产品的增长步伐减慢，因全球油
价继续低于50美元。
    
    根据央行数据，6月工业产品物价同比增长3.1%，农产品生产者物价
同比劲扬10.5%。
    
    6月生产者物价指数较前月下跌0.4%，5月为下跌0.3%。

    下表为韩国生产者物价指数变动率，单位为百分比(未经季节调整)：

                          6月    *5月     6月    *5月
                        (较前月变动率) (较上年同期变动率)
      PPI                -0.4    -0.3    +2.8    +3.4
      主要类别
      农渔林产品         -1.2    +0.1   +10.5    +9.8
      工业产品           -0.6    -0.7    +3.1    +4.2
      电力,自来水,燃气    0.0    +1.0    +3.0    +3.1
      服务业              0.0    +0.2    +1.6    +1.6
    
      *修正值

    注：包含石化、纺织及电子在内的工业产品，在整体指数中比重占55
.71%，服务业占35.13%，农渔产品则占3.64%，水、电和燃气占5.27%。(
完) (编译 利棣儿；审校 李军)

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