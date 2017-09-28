韩国数据：9月消费者通胀放缓，因生鲜食品价格压力舒缓

* 9月CPI较上年同期上升2.1%(路透调查为上升2.2%)

* 9月CPI较前月上升0.1%(路透调查为上升0.2%)

* 9月生鲜食品价格较上年同期上涨6%，8月为上涨18.3%

路透首尔9月28日 - 韩国9月消费者通胀放缓至接近央行2%目标的水平，因生鲜食品价格涨势更大幅度地放缓，不过整体物价压力情况显示内需稳步改善。

韩国统计局称，9月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升2.1%，与8月触及的五年高位2.6%相比升速放缓，略低于路透调查预测的上升2.2%。

9月CPI较前月上升0.1%，路透调查预测为上升0.2%。

“季节性因素仍扮演着十分重要的角色，8、9月的大雨以及中秋节假期前的购物季都给总体价格涨势带来支撑，”Eugene nvestment & Securities的分析师Lee Sang-jae表示。

今年的中秋节假期是10月2日至9日，由于与当月其他公共假日连休，因此这次中秋节假期比正常情况要长。

Lee表示，他预计今年的年通胀率为2.1%，略高于韩国央行1.9%的预估，因个人消费继续攀升，政府也在创造就业方面大把花钱。

今年9月，西红柿和鸡蛋价格同比分别上涨了35.9%和24.4%，夏季的热浪过后，总体生鲜食品通胀仍不稳定。

电视和保健品价格分别下滑12.5%和5.3%，部分抵消了生鲜食品价格上涨的影响。(完) (编译 侯雪苹/王颖；审校 龚芳/李爽)