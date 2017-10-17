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韩国数据：9月进口物价连续第11个月同比上升，因油价上涨
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2017年10月17日 / 晚上9点19分 / 7 天前

韩国数据：9月进口物价连续第11个月同比上升，因油价上涨

1 分钟阅读

    路透首尔10月18日 - 韩国央行周三公布的数据显示，9月以韩元计算的进口物价连续第
11个月同比上升，因全球油价上涨提振成品油成本。
            
    韩国央行发布，9月以韩元计进口物价同比上升10.7%，8月同比上升9.1%。
        
    韩国央行将9月进口物价上升归因于油价跳涨，将油品分项指数推高31.9%。
    
    原材料分项指数也大幅攀升，上升逾27%，加快了整体进口价格的上涨。
    
    9月以韩元计出口物价增速也连续第11个月上升，较上年同期上升10.9%，8月为同比上
升10.8%。
    
    “石油和化工产品价格上升，而美元兑韩元上涨，提振整体以韩元计出口物价，”韩国
央行声明表示，
    韩国9月贸易数据在此前公布。记忆体芯片和钢材销售增长，帮助韩国9月出口同比激增
35%至创纪录的551亿美元。9月进口跳增21.7%至414亿美元。            

    以下为韩国进出口物价数据细目(以韩元计，变动为百分比)：
    
                    9月    *8月    7月     6月　    5月
    进口物价
    较上年同期(%)  +10.7    +9.1    +5.5     +2.0    +4.1
    较上月(%)      +1.7     +1.6    +0.5     -1.2    -1.4
    出口物价
    较上年同期(%)  +10.9   +10.8    +8.1     +4.7    +5.1
    较上月(%)      +0.9    +0.6     +1.1     -0.2    -1.2
    
    注：*为修正后数据。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)

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