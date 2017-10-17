韩国数据：9月进口物价连续第11个月同比上升，因油价上涨

路透首尔10月18日 - 韩国央行周三公布的数据显示，9月以韩元计算的进口物价连续第 11个月同比上升，因全球油价上涨提振成品油成本。 韩国央行发布，9月以韩元计进口物价同比上升10.7%，8月同比上升9.1%。 韩国央行将9月进口物价上升归因于油价跳涨，将油品分项指数推高31.9%。 原材料分项指数也大幅攀升，上升逾27%，加快了整体进口价格的上涨。 9月以韩元计出口物价增速也连续第11个月上升，较上年同期上升10.9%，8月为同比上 升10.8%。 “石油和化工产品价格上升，而美元兑韩元上涨，提振整体以韩元计出口物价，”韩国 央行声明表示， 韩国9月贸易数据在此前公布。记忆体芯片和钢材销售增长，帮助韩国9月出口同比激增 35%至创纪录的551亿美元。9月进口跳增21.7%至414亿美元。 以下为韩国进出口物价数据细目(以韩元计，变动为百分比)： 9月 *8月 7月 6月 5月 进口物价 较上年同期(%) +10.7 +9.1 +5.5 +2.0 +4.1 较上月(%) +1.7 +1.6 +0.5 -1.2 -1.4 出口物价 较上年同期(%) +10.9 +10.8 +8.1 +4.7 +5.1 较上月(%) +0.9 +0.6 +1.1 -0.2 -1.2 注：*为修正后数据。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)