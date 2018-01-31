韩国金融市场：三星电子大涨提振韩股小幅走高，韩元上涨

路透首尔1月31日 - 韩国综合股价指数(KOSPI)周三上涨，韩 元兑美元亦上升，公债收益率(殖利率)则下降。

01:00 GMT，韩国综合股价指数涨6.52点或0.3%，报2,574.26点。该 股指抹掉稍早跌幅，因权重股三星电子在宣布50:1的拆股计 划后大涨近6%。

韩元兑美元在本地结算平台报1,071.7，较上日收盘价1,0 73.6涨0.18%。

在离岸交易中，韩元兑美元报1,071.8，较上日涨0.09%。韩元 一年期无本金交割远期外汇(NDF)报1,062.25。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.01%，之前美国 股市下滑。日本股市日经指数走软0.12%。

KOSPI指数年内迄今涨4.1%左右，之前30个交易日涨3.98%。

目前市盈率为12.10，股息回报率为1.28，市值1,242.04万亿韩元。

KOSPI指数盘中成交量为112,167,000股，在总计878档有交易的股票中，有174档上涨。

外资在KOSPI卖超1,662.38亿韩元。

美元兑韩元年内上涨0.52%。韩元兑美元的年内高点是1月14日触及的1,056.67，年内低点是1月23日触及的1,077.2。

三年期韩国公债期货3月合约涨0.05点，报107.39。

韩国三个月存单指标利率为1.65%；指标三年期公债收益率为2.291%，低于上日的2.30%。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 张涛/王颖/张若琪 审校 李爽/龚芳/许娜)