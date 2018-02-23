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February 23, 2018 / 2:10 AM / 2 days ago

韩国金融市场：外资买盘助推韩股大幅反弹1.3%，韩元升值

1 分钟阅读

    路透首尔2月23日 - 韩国综合股价指数(KOSPI)        周五大涨。韩元兑美元在本地平台升值，公债收益率(殖利率)上升。
    
    01:58GMT，综合股价指数上涨31.47点或1.3%报2,445.75点。本地机构及外资强劲买盘支撑该指数。权重股三星电子           涨近2%。

    韩元兑美元          在本地结算平台报1,077.6，较上日收盘价1,084.3韩元涨0.62%。
    
    MSCI明晟亚太地区(除日本)指数               上涨0.95%，美股上日小涨。日股日经指数       >上涨0.27%。

    KOSPI指数年内迄今下跌2.16%，之前30个交易日跌3.82%。

    目前市盈率为12.10，股息回报率为1.28%，市值1,242.04万亿韩元。

    KOSPI       指数盘中成交量为119,240,000股，在总计880档有交易的股票中，有475档上涨。

    外资在KOSPI买超682.51亿韩元。
    
    今年美元兑韩元涨0.96%。韩元兑美元的年内高点是1月14日触及的1,056.67，年内低点
是2月6日触及的1,098.4。
    
    三年期公债3月期货       上涨0.02点，至107.62。
    
    韩国三个月存单指标利率为1.65%。指标三年期公债收益率          为2.296%，上日
为2.304%。
    
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 王丽鑫/汪红英/徐文焰；审校 龚芳/王颖)
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