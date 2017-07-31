韩国金融市场：外资卖盘打压韩股跌至近三周低点，韩元则持稳

路透首尔7月31日 - 韩国股市周一早盘跌至近三周低点，因海外投资者继续卖出科技和汽车类股。韩元则持稳，尽管朝鲜半岛紧张局势加剧。 朝鲜（北韩）周五晚间再次试射洲际导弹，但市场基本未理会。 美国两架超音速B-1B轰炸机周日飞过朝鲜半岛以展示武力，美国驻联合国大使黑利(Nikki Haley)表示，在朝鲜最近这次导弹试射后，中国、日本和韩国需要采取更多行动。日本首相安倍晋三周一与美国总统特朗普通电话，两人均认为有必要对朝鲜采取进一步行动。 0333 GMT，韩国股市综合股价指数(KOSPI) 跌0.3%报2,394.84点，为7月11日以来盘中最低水准。 KB证券股市分析师Rhoo Yong-seok指出，“外资预期资讯科技(IT)业下半年的增长速度会稍微慢下来一些，”导致他们削减科技股持仓。 他并表示，外资也大量出脱汽车股。 近盘中时分，外资抛售1,646亿韩元的韩股，给大盘带来压力。 尽管外资卖出，但三星电子 和SK海力士 等重要科技股分别勉力上涨1%和1.8%；但现代汽车 下跌近3%。 受朝鲜情势紧张影响，化妆品相关个股下跌。中国是韩国化妆品的主要出口市场，对于韩国决定增加部署 萨德(THAAD)，中国表达关切。 爱茉莉太平洋 下挫3.4%，Hankook Cosmetics 一度重挫8.2%。 下跌及上涨家数分别为580及224。 但Rhoo指出，韩元的抗跌表现显示出，尽管面临朝鲜疑虑，投资人信心持稳。 韩元兑美元 报1,121.9，大致持平上周五收盘价1,122.1。 三年期公债9月期货 下跌0.02点，至109.33。 0333GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,121.9 1,122.1 日圆/韩元 10.1475/11 10.1510 韩国公债期货 * 109.33 109.35 韩国综合股价指数 2,394.84 2,400.99 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 高琦/张若琪/蔡美珍；审校 李爽/孙茉莉/王兴亚)