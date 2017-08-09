韩国金融市场：朝鲜半岛紧张情势升温，韩元和韩股挫至一个多月低点

路透首尔8月9日 - 韩元 和韩股 周三延续跌势，挫至逾一个月低位，此前朝鲜称认真考虑以导弹打击关岛的计划。 在朝鲜发表上述言论之前几个小时， 美国总统特朗普才刚刚警告过，如果朝鲜(北韩)威胁到美国，将会招致“怒火与打击” ，令全球金融市场为之震荡。 0138 GMT，韩国综合股价指数 跌0.7%至2,377.17点。该指数稍早曾跌至2,371.28点，为6月23日以来最低盘中水平。 尽管朝鲜越发频繁地炫耀武力，但今年迄今韩国综合股价指数是全球表现最强劲的指数之一，涨幅超过17%。 韩元兑美元 跌0.8%左右至1,134.4，为7月14日以来最低。 “韩元最近对特朗普的发言反应十分敏感，投资者的焦虑情绪今日也有所恶化，因朝鲜对美国予以激进回应，”现代期货汇市分析师Jung Sung-yoon表示。 外资继周一和周二买超后转为卖超，大型科技股三星电子 和SK海力士 分别下挫1.8%和2.4%。 科技类股 下跌将近2%。 “每当发生了和朝鲜有关的重大地缘政治问题时，市况通常就有这样 的反应。”Cape Investment & Securities分析师Kim Ye-eun说。 接近午盘时，外资在主板卖超520亿韩元股票。 韩国五年期信用违约互换价差 报在56.4个基点，韩 元期权风险逆转值 报1.2点，两者均远远低于4月所及的前次高 位。 韩国三年期公债9月期货 下跌0.15点，报109.98点。 0138GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,134.4 1,125.1 日圆/韩元 10.3166/39 10.2255 韩国公债期货 * 109.98 109.13 韩国综合股价指数 2,377.17 2,394.73 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 王琛/王颖/李婷仪 审校 白云/张若琪/王丽鑫)