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5 天前
韩国金融市场：朝鲜半岛紧张情势升温，韩元和韩股挫至一个多月低点
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2017年8月9日 / 凌晨2点22分 / 5 天前

韩国金融市场：朝鲜半岛紧张情势升温，韩元和韩股挫至一个多月低点

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透首尔8月9日 - 韩元      和韩股       周三延续跌势，挫至逾一个月低位，此前朝鲜称认真考虑以导弹打击关岛的计划。            
    
    在朝鲜发表上述言论之前几个小时， 美国总统特朗普才刚刚警告过，如果朝鲜(北韩)威胁到美国，将会招致“怒火与打击”            ，令全球金融市场为之震荡。

    0138 GMT，韩国综合股价指数       跌0.7%至2,377.17点。该指数稍早曾跌至2,371.28点，为6月23日以来最低盘中水平。
    
    尽管朝鲜越发频繁地炫耀武力，但今年迄今韩国综合股价指数是全球表现最强劲的指数之一，涨幅超过17%。
    
    韩元兑美元                跌0.8%左右至1,134.4，为7月14日以来最低。
    
    “韩元最近对特朗普的发言反应十分敏感，投资者的焦虑情绪今日也有所恶化，因朝鲜对美国予以激进回应，”现代期货汇市分析师Jung Sung-yoon表示。
    
    外资继周一和周二买超后转为卖超，大型科技股三星电子           和SK海力士           分别下挫1.8%和2.4%。

    科技类股       下跌将近2%。
    
    “每当发生了和朝鲜有关的重大地缘政治问题时，市况通常就有这样
的反应。”Cape Investment & Securities分析师Kim Ye-eun说。
    
    接近午盘时，外资在主板卖超520亿韩元股票。
    
    韩国五年期信用违约互换价差               报在56.4个基点，韩
元期权风险逆转值          报1.2点，两者均远远低于4月所及的前次高
位。
    
    韩国三年期公债9月期货       下跌0.15点，报109.98点。
    
                                 0138GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                    1,134.4       1,125.1
    日圆/韩元                 10.3166/39       10.2255
    韩国公债期货       *          109.98        109.13
    韩国综合股价指数            2,377.17      2,394.73
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 王琛/王颖/李婷仪 审校 白云/张若琪/王丽鑫)

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