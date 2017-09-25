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韩国金融市场：朝鲜担忧缓解提振韩元上涨，韩股下跌
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2017年9月25日 / 凌晨3点50分 / 1 个月前

韩国金融市场：朝鲜担忧缓解提振韩元上涨，韩股下跌

2 分钟阅读

    路透首尔9月25日 - 韩元兑美元      周一上扬，因朝鲜(北韩)周末没有新的挑衅行动，令市场担忧缓解，尽管美国总统特朗普发表激进言论。
    
    0329 GMT，韩元兑美元          报1,131.0，较上周五收盘的1,136.5上涨0.5%。
    
    特朗普周末警告称，朝鲜外务相和领导人金正恩的“日子不长了”。

    但在同时，美国财长努钦周日称，总统特朗普希望避免与朝鲜的核战争，“我们将竭尽全力”避免冲突。
    
    “周五交易日接近结束时，地缘政治风险的担忧显示出缓和的迹象，今天这种缓和氛围更为普遍，”新韩金融投资外汇分析师Keon-hyeong说道。
    
    他还称，若美元未在全球市场上反弹，韩元涨幅本可能更大。
    
    同时，韩股在下周长假之前因交投谨慎而下滑。
    
    韩股综合股价指数(KOSPI)       跌0.5%，报2,376.29点。

    SK海力士           一度涨3.4%，此前有分析报告预测，该公司第四季获利将优于市
场预期。
    
    另有报告称，SK海力士股价目前被低估，这也推动该公司股价上扬。
    
    权重股Naver            跌1.6%。
    
    外资小规模卖超韩股，接近中午时卖超90亿韩元(796万美元)韩股。
    
    下跌个股家数超过上涨个股家数，分别为720档和125档。
    
    三年期公债12月期货       跌0.03点至108.98。

                               0329 GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                   1,131.0       1,136.5   
    日圆/韩元                10.0757/83       10.1068
    韩国公债期货       *         108.98        109.01 
    韩国综合股价指数           2,376.29      2,388.71
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 王丽鑫/王琛/侯雪苹；审校 高琦/艾茂林/王兴亚)

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