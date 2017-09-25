韩国金融市场：朝鲜担忧缓解提振韩元上涨，韩股下跌

路透首尔9月25日 - 韩元兑美元 周一上扬，因朝鲜(北韩)周末没有新的挑衅行动，令市场担忧缓解，尽管美国总统特朗普发表激进言论。 0329 GMT，韩元兑美元 报1,131.0，较上周五收盘的1,136.5上涨0.5%。 特朗普周末警告称，朝鲜外务相和领导人金正恩的“日子不长了”。 但在同时，美国财长努钦周日称，总统特朗普希望避免与朝鲜的核战争，“我们将竭尽全力”避免冲突。 “周五交易日接近结束时，地缘政治风险的担忧显示出缓和的迹象，今天这种缓和氛围更为普遍，”新韩金融投资外汇分析师Keon-hyeong说道。 他还称，若美元未在全球市场上反弹，韩元涨幅本可能更大。 同时，韩股在下周长假之前因交投谨慎而下滑。 韩股综合股价指数(KOSPI) 跌0.5%，报2,376.29点。 SK海力士 一度涨3.4%，此前有分析报告预测，该公司第四季获利将优于市 场预期。 另有报告称，SK海力士股价目前被低估，这也推动该公司股价上扬。 权重股Naver 跌1.6%。 外资小规模卖超韩股，接近中午时卖超90亿韩元(796万美元)韩股。 下跌个股家数超过上涨个股家数，分别为720档和125档。 三年期公债12月期货 跌0.03点至108.98。 0329 GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,131.0 1,136.5 日圆/韩元 10.0757/83 10.1068 韩国公债期货 * 108.98 109.01 韩国综合股价指数 2,376.29 2,388.71 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 王丽鑫/王琛/侯雪苹；审校 高琦/艾茂林/王兴亚)