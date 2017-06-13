韩国金融市场：科技股助攻股市反弹，韩元下滑

路透首尔6月13日 - 韩国股市周二早盘反弹，受助于LG显示器 等科技股大幅回升，市场消化了本周美国可能加息的预期。 0242 GMT，韩国股市综合股价指数 涨0.4%至2,368.32点。 “市场参与者认为美联储6月份政策会议除了加息之外没有其他可能性，市场更多地关注今年末可能再度加息的迹象以及美联储未来将如何缩减资产负债表的指导方针，”汉阳证券股票分析师Kim Ji-hyung称。 Kim并称，美联储的政策决定不会损及韩国经济当前强劲的基本面，韩国综合股价指数在消化该政策决定后将继续上涨。 临近中午，韩国国内机构买超956亿韩元韩股，抵消外资卖超593亿韩元韩股的影响。 LG显示器跳涨近6%，完全扳回昨日失地。大多数科技股亦温和上扬，该板块 升0.4%。现代汽车 涨2.2%。 上涨股与下跌股分别为542和249只。 与此同时，韩元 转为小跌。美国联邦储备理事会(美联储/FED)周二稍晚将开始举行为期两天的政策会议，交易商持谨慎态度，静候美联储主席叶伦的讲话。 韩元兑美元 报1,129.6，较周一收盘价1,127.3下滑0.2%。 韩国三年期公债6月合约 涨0.01点至109.49。 0242GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,129.6 1,127.3 日圆/韩元 10.2700/56 10.2771 韩国公债期货 * 109.49 109.48 韩国综合股价指数 2,368.32 2,357.87 --------------------------------------------------- (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 孙国玉/许娜/艾茂林; 审校 杜明霞/于春红/王丽鑫)