FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
韩国金融市场：美联储会议后韩元韩股齐跌，科技类股上涨
频道
专题
综述：中国金融高官详解双支柱调控框架 监管趋严但扩大开放可期
中共十九大
综述：中国金融高官详解双支柱调控框架 监管趋严但扩大开放可期
汇市一周综述：美联储主席人选牵动美元神经 新西兰元创五个月低点
深度分析
汇市一周综述：美联储主席人选牵动美元神经 新西兰元创五个月低点
焦点：中国冬季产能关停举措料使氧化铝短缺问题雪上加霜
深度分析
焦点：中国冬季产能关停举措料使氧化铝短缺问题雪上加霜
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年9月21日 / 凌晨3点17分 / 1 个月内

韩国金融市场：美联储会议后韩元韩股齐跌，科技类股上涨

2 分钟阅读

    路透首尔9月21日 - 韩元兑美元      周四下跌至近一周低点，韩股小幅下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)宣布10月开始缩表，并暗示年底前可能升息。            
    
    0232 GMT，韩元兑美元          报1,132.6，较周三收盘价1,128.3下跌0.4%。
    
    “美联储关注仍然低迷通胀的同时，似乎更加重视利率正常化，”新韩银行外汇分析师Paik Seokhyun称。

     韩国政府一名消息人士周四表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED
)决定削减其4.2万亿美元美国公债和抵押支持证券(MBS)持仓，将不会对
韩国的政策利率决定造成很大影响。            
    
    韩股综合股价指数(KOSPI)       跌0.2%至2,408.54点。
    
    三星电子           和SK海力士           等市场权重股上涨，抑
制了大盘的跌势。
    
    三星股价涨幅达1.4%，再创盘中纪录高位264.8万韩元，外界预计该
公司季度业绩将超过市场预期，提振了其股价。

    芯片商SK海力士也上涨最多3.3%，此前日本东芝        于周三同意将半导体业务售予
贝恩资本牵头的财团。贝恩资本与SK海力士是合作伙伴。
    
    韩国9月1-20日出口同比增长31.1%，也令投资者信心增强。
    
    临近正午时，外资在韩股卖超500亿韩元(4,417万美元)。
    
    下跌股与上涨股分别有591家和215家。
    
    9月三年期公债期货       下跌0.07点至108.93。    
                
                                 0232GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                    1,132.6       1,128.3
    日圆/韩元                 10.0604/57       10.0748
    韩国公债期货       *          108.93        109.00
    韩国综合股价指数            2,408.54      2,412.20
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 王丽鑫/王琛/徐文焰；审校 杜明霞/李爽/戴素萍)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below