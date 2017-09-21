韩国金融市场：美联储会议后韩元韩股齐跌，科技类股上涨

路透首尔9月21日 - 韩元兑美元 周四下跌至近一周低点，韩股小幅下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)宣布10月开始缩表，并暗示年底前可能升息。 0232 GMT，韩元兑美元 报1,132.6，较周三收盘价1,128.3下跌0.4%。 “美联储关注仍然低迷通胀的同时，似乎更加重视利率正常化，”新韩银行外汇分析师Paik Seokhyun称。 韩国政府一名消息人士周四表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED )决定削减其4.2万亿美元美国公债和抵押支持证券(MBS)持仓，将不会对 韩国的政策利率决定造成很大影响。 韩股综合股价指数(KOSPI) 跌0.2%至2,408.54点。 三星电子 和SK海力士 等市场权重股上涨，抑 制了大盘的跌势。 三星股价涨幅达1.4%，再创盘中纪录高位264.8万韩元，外界预计该 公司季度业绩将超过市场预期，提振了其股价。 芯片商SK海力士也上涨最多3.3%，此前日本东芝 于周三同意将半导体业务售予 贝恩资本牵头的财团。贝恩资本与SK海力士是合作伙伴。 韩国9月1-20日出口同比增长31.1%，也令投资者信心增强。 临近正午时，外资在韩股卖超500亿韩元(4,417万美元)。 下跌股与上涨股分别有591家和215家。 9月三年期公债期货 下跌0.07点至108.93。 0232GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,132.6 1,128.3 日圆/韩元 10.0604/57 10.0748 韩国公债期货 * 108.93 109.00 韩国综合股价指数 2,408.54 2,412.20 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 王丽鑫/王琛/徐文焰；审校 杜明霞/李爽/戴素萍)