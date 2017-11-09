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韩国金融市场：股市上扬，韩元持坚
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2017年11月9日 / 凌晨3点16分 / 2 天前

韩国金融市场：股市上扬，韩元持坚

1 分钟阅读

    路透首尔11月9日 - 韩国综合股价指数(KOSPI)       周四上涨。韩
元走高，公债收益率下跌。
    
    0248 GMT，综合股价指数涨3.91点或0.15%，报2,556.31点。
 
    韩元兑美元      报1,112.5，涨0.06%，一年期无本金交割远期外汇
(NDF)           报 1,108.1。  

    韩元兑美元                在本地结算平台报1,113.3，上日收报1,115.6。
    
    MSCI明晟亚太地区(除日本)指数               涨0.41%，美国股市上日温和上涨。日
本股市日经指数       涨1.98%。
    
    韩国综合股价指数       今年迄今涨26%左右，之前30天上涨5.64%。
    
    当前市场市盈率(本益比)为12.10，股息收益率为1.28%，总市值为1,242.04万亿韩元。
    
    韩国综合股价指数       成交量151,478,000股，873支交易个股中，有478支上涨。
    
    外资卖超899.05亿韩元的韩股。
    
    美元兑韩元今年迄今下跌7.77%。
    
    货币和债券市场方面，三年期公债期货12月合约       跌0.01点至107.93。
    
    韩国指标三年期公债收益率报2.148%，低于上日的2.151%。
        
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 王琛/王颖；审校 张荻/戴素萍)

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