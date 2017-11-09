韩国金融市场：股市上扬，韩元持坚

路透首尔11月9日 - 韩国综合股价指数(KOSPI) 周四上涨。韩 元走高，公债收益率下跌。 0248 GMT，综合股价指数涨3.91点或0.15%，报2,556.31点。 韩元兑美元 报1,112.5，涨0.06%，一年期无本金交割远期外汇 (NDF) 报 1,108.1。 韩元兑美元 在本地结算平台报1,113.3，上日收报1,115.6。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨0.41%，美国股市上日温和上涨。日 本股市日经指数 涨1.98%。 韩国综合股价指数 今年迄今涨26%左右，之前30天上涨5.64%。 当前市场市盈率(本益比)为12.10，股息收益率为1.28%，总市值为1,242.04万亿韩元。 韩国综合股价指数 成交量151,478,000股，873支交易个股中，有478支上涨。 外资卖超899.05亿韩元的韩股。 美元兑韩元今年迄今下跌7.77%。 货币和债券市场方面，三年期公债期货12月合约 跌0.01点至107.93。 韩国指标三年期公债收益率报2.148%，低于上日的2.151%。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 王琛/王颖；审校 张荻/戴素萍)