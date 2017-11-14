韩国金融市场：股市下跌但韩元上涨，关注中国数据

路透首尔11月14日 - 韩国股市周二下跌，投资者等待稍后即将发布的一系列中国数据。韩元和韩国公债收益率双双上涨。

0141GMT，韩国综合股价指数(KOSPI)跌2.82点，或0.11%，报2,527.53点。

韩元/美元报1,118.1，较上日涨0.07%；一年期无本金交割远 期外汇(NDF)报1,114.4。

韩元/美元在本地结算平台报1,118.7，上日收盘报1,120. 6。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.05%，上日美国 股市收盘小幅走高。日经指数涨0.40%。

韩国综合股价指数(KOSPI)今年迄今为止上涨24.9%左右，此 前30天上涨5.93%。

当前市场市盈率(本益比)为12.10，股息收益为1.28%，市值为1,242.04万亿(兆)韩元。

韩股成交119,506,000股，873只交易个股中有262只上涨。

外资卖超585.73亿韩元韩股。

美元兑韩元今年迄今已上涨7.31%。韩元兑美元年内高位为3月27日触及的1,107.3，低位在1月3日所及的1,211.8。

12月三年期公债期货跌0.01点至107.82。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 侯雪萍/王灿/李爽 审校 许娜/王颖/杜明霞)