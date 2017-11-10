韩国金融市场：股市下跌，韩元亦走软

路透首尔11月10日 - 韩国综合股价指数(KOSPI) 周五下跌，韩元亦走软。 0152GMT，综合股价指数跌8.83点或0.35%，报2,541.74点。 韩元兑美元 报1,117.7，较上日跌0.02%，一年期无本金交割远期外汇 (NDF) 报1,114.45。 韩元/美元在本地结算平台 报1,117.8，上日收报1,115.6 。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.27%，美国股市 上日小幅收低。日经指数 跌0.96%。 韩国综合股价指数今年迄今涨25.9%左右，之前30天上涨5.74%。 当前市场市盈率(本益比)为12.10，股息收益率为1.28%，总市值为1, 242.04万亿韩元。 韩股成交137,758,000股，872只交易个股中有350只上涨。 外资卖超870.61亿韩元的韩股。 美元兑韩元今年迄今为止已经上涨7.34%，年内高点是3月27日触及的 1,107.3，年低为1月3日触及的1,211.8。 三年期公债12月期货 涨0.02点至107.95。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 汪红英/王灿；审校 戴素萍/郑茵)