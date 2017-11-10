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韩国金融市场：股市下跌，韩元亦走软
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2017年11月10日 / 凌晨2点08分 / 1 天前

韩国金融市场：股市下跌，韩元亦走软

1 分钟阅读

    路透首尔11月10日 - 韩国综合股价指数(KOSPI)       周五下跌，韩元亦走软。
    
    0152GMT，综合股价指数跌8.83点或0.35%，报2,541.74点。
    
    韩元兑美元      报1,117.7，较上日跌0.02%，一年期无本金交割远期外汇 (NDF)           报1,114.45。

    韩元/美元在本地结算平台          报1,117.8，上日收报1,115.6
。

    MSCI明晟亚太地区(除日本)指数               跌0.27%，美国股市
上日小幅收低。日经指数       跌0.96%。

    韩国综合股价指数今年迄今涨25.9%左右，之前30天上涨5.74%。

    当前市场市盈率(本益比)为12.10，股息收益率为1.28%，总市值为1,
242.04万亿韩元。

    韩股成交137,758,000股，872只交易个股中有350只上涨。

    外资卖超870.61亿韩元的韩股。

    美元兑韩元今年迄今为止已经上涨7.34%，年内高点是3月27日触及的
1,107.3，年低为1月3日触及的1,211.8。

    三年期公债12月期货       涨0.02点至107.95。
    
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选       (完) (编译 汪红英/王灿；审校 戴素萍/郑茵)

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