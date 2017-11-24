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韩国金融市场：股市与债券收益率上涨，韩元微跌
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2017年11月24日 / 凌晨1点32分 / 2 天前

韩国金融市场：股市与债券收益率上涨，韩元微跌

1 分钟阅读

    路透首尔11月24日 - 韩国综合股价指数       周五上涨，韩元在本
地结算平台基本持稳，债券收益率(殖利率)则上涨。
    
    0114 GMT，韩国综合股价指数涨3.10点，或0.12%，报2,540.25点。
    
    韩元兑美元          在本地结算平台报1,086，较上日收盘价1,085
.4下跌0.06%。

    在海外市场，韩元兑美元      报1,085.73，较上日跌0.26%；一年
期无本金交割远期外汇(NDF)           报1,082.87。
    
    MSCI明晟亚太地区(除日本)指数                小跌0.06%。日股
日经指数       下跌0.32%。

    韩国综合股价指数(KOSPI)今年迄今上涨约25.2%，此前30天涨2.52%
。

    韩国股市目前市盈率为12.10，股息收益率为1.28%，市值为1,242.04
 万亿(兆)韩元。

    今日KOSPI盘中成交量为99,108,000股，865档有交易股票中421档上
涨。外资卖超214.42亿韩元。

    今年美元兑韩元下跌9.99%。韩元兑美元年内高点是2017年11月23日 
触及的1,084.39，年内低点是2017年1月3日触及的1,211.8。

    三年期公债12月期货       跌0.01点至108.04。 
       
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选       (完) (编译 陈宗琦/戴素萍 审校 徐文焰/龚芳)

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