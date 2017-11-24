韩国金融市场：股市与债券收益率上涨，韩元微跌

路透首尔11月24日 - 韩国综合股价指数 周五上涨，韩元在本 地结算平台基本持稳，债券收益率(殖利率)则上涨。 0114 GMT，韩国综合股价指数涨3.10点，或0.12%，报2,540.25点。 韩元兑美元 在本地结算平台报1,086，较上日收盘价1,085 .4下跌0.06%。 在海外市场，韩元兑美元 报1,085.73，较上日跌0.26%；一年 期无本金交割远期外汇(NDF) 报1,082.87。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 小跌0.06%。日股 日经指数 下跌0.32%。 韩国综合股价指数(KOSPI)今年迄今上涨约25.2%，此前30天涨2.52% 。 韩国股市目前市盈率为12.10，股息收益率为1.28%，市值为1,242.04 万亿(兆)韩元。 今日KOSPI盘中成交量为99,108,000股，865档有交易股票中421档上 涨。外资卖超214.42亿韩元。 今年美元兑韩元下跌9.99%。韩元兑美元年内高点是2017年11月23日 触及的1,084.39，年内低点是2017年1月3日触及的1,211.8。 三年期公债12月期货 跌0.01点至108.04。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 陈宗琦/戴素萍 审校 徐文焰/龚芳)