韩国金融市场：股市受美股带动大跌近2%，韩元下滑至八周低位

路透首尔2月5日 - 韩国综合股价指数周一大跌近2%，受美股 大幅下挫打压，因人们担心通胀加速上升可能会刺激央行更快升息。韩元 也下跌逾1%至八周最低水平，债券收益率(殖利率)上涨。

0118GMT，综合股价指数跌41.43点，或1.64%，至2,483.96点。蓝筹 相关类股跌幅较大，三星电子和SK海力士开盘不 久大跌逾3%。

韩元兑美元在本地结算平台报1,090.3，较上日收盘价1,0 79.7韩元跌0.97%。由于美股重挫，投资者规避风险较大资产，韩元亦下 跌。

在离岸交易中，韩元兑美元报1,090.45，较上日跌0.11%；韩 元一年期无本金交割远期外汇(NDF)报1,080.25。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌1.10%，美股上 日收低。日股日经指数>下挫2.34%。

KOSPI指数年内迄今上涨约2.3%，之前30个交易日涨1.89%。

目前市盈率为12.10，股息回报率为1.28%，市值为1,242.04万亿韩元 。

KOSPI指数盘中成交量为177,314,000股，在总计879档有交易的股票中，有102档上涨。

外资在KOSPI卖超1,592.76亿韩元。

今年美元兑韩元涨2.27%。韩元兑美元的年内高点是1月14日触及的1,056.67，年内低点是2月5日触及的1,092.3。

三年期公债3月期货下跌0.1点，至107.47。

韩国三个月存单指标利率为1.65%。指标三年期公债收益率为2.295%，上日为2.25%。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 王颖/李爽/郑茵 审校 王丽鑫/龚芳/杜明霞)