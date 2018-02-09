韩国金融市场：股市因全球市场动荡而跌至五个月低点，韩元亦走贬

路透首尔2月9日 - 韩国综合股价指数(KOSPI)周五早盘下滑 ，之前美股重现狂泻走势，令投资者对较高风险资产退避三舍。韩元兑美 元在本地平台贬值，公债收益率(殖利率)上升。

01:15 GMT，综合股价指数下跌41.07点或1.71%报2,366.55点。该指 数开盘跌逾2.5%，至9月初以来盘中低点。

韩元兑美元在本地结算平台报1,094.2，较上日收盘价1,0 87.9韩元跌0.58%。

在离岸交易中，韩元兑美元报1,094.1，较上日涨0.23%；韩元 一年期无本金交割远期外汇(NDF)报1,083.8。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌1.02%，美股上 日重挫。日股日经指数>下跌2.43%。

KOSPI指数年内迄今下跌约4%，仅2月就跌近8%。

目前市盈率为12.10，股息回报率为1.28%，市值1,242.04万亿韩元。

KOSPI指数盘中成交量为144,971,000股，在总计878档有交易的股票中，有154档上涨。

外资在KOSPI卖超646.05亿韩元。

今年美元兑韩元涨2.6%。韩元兑美元的年内高点是1月14日触及的1,056.67，年内低点是2月6日触及的1,098.4。

三年期公债三月期货上涨0.02点，至107.6。

韩国三个月存单指标利率为1.65%。指标三年期公债收益率为2.275%，上日为2.27%。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 郑茵/李爽/王灿；审校 李爽/龚芳)