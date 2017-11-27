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韩国金融市场：股市因科技股抛盘下跌，韩元小跌公债收益率持平
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2017年11月27日 / 凌晨1点54分 / 2 天前

韩国金融市场：股市因科技股抛盘下跌，韩元小跌公债收益率持平

1 分钟阅读

路透首尔11月27日 - 韩国综合股价指数(KOSPI)周一下跌，韩元在本地结算平台亦小幅下滑，公债收益率则持平。

0116 GMT，综合股价指数跌21.73点或0.85%，报2,522.60点。该指标指数跌至逾一周来的最低点，因投资者大规模抛售科技股，尤其是三星电子，此前分析师报告暗示记忆体芯片的“超级周期”可能很快就会消失。

韩元兑美元在本地结算平台报1,087，较上个交易日收盘的1,085.4跌0.15%。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.44%，上个交易日美股收盘小幅上涨。日经指数涨0.1%。

韩国综合股价指数今年迄今涨约25.6%，之前30个交易日上涨2.86%。

韩国股市目前市盈率为12.10，股息收益率为1.28%，市值为1,242.04 万亿(兆)韩元。

今日KOSPI盘中成交量为108,182,000股，869档有交易股票中373档上涨。外资卖超1,681.38亿韩元。

今年美元兑韩元下跌9.92%。韩元兑美元年内高点是2017年11月24日 触及的1,083.4，年内低点是2017年1月3日触及的1,211.8。

三年期公债12月期货涨0.02点至107.97。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选(完) (编译 侯雪萍/王颖；审校 戴素萍)

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