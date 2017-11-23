韩国金融市场：股市小跌，韩元在官员放话后回吐涨幅

路透首尔11月23日 - 韩国综合股价指数 周四略微下跌。韩元 在本地结算平台变动不大，债券收益率则下滑。 0216 GMT，韩国综合股价指数跌4.27点或0.17%，成为2,536.24。 韩元兑美元 在本地结算平台报1,089，较上日收盘价1,089 .1上涨0.01%。韩国一位高级官员表示，外汇市场某些投机客忽略了政府 稳定金融市场的努力。韩元闻讯即回吐稍早涨幅。 海外市场，韩元兑美元 报1,089.1，较上日跌0.37%；一年期无 本金交割远期外汇(NDF) 报1,085.4。 韩国综合股价指数(KOSPI)今年迄今上涨约25.4%，此前30天涨3.35% 。 韩国股市目前市盈率为12.10，股息收益率为1.28%，市值为1,242.04 万亿(兆)韩元。 今日盘中韩股成交量为144,878,000股，867只有交易股票中404只上 涨。 外资卖超韩股251.44亿韩元。 今年美元兑韩元下跌9.71%。韩元兑美元年内高点是2017年11月22日 触及的1,086.18，年内低点是2017年1月3日触及的1,211.8。 三年期公债12月期货 涨0.03点至107.97。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 龚芳/王灿；审校 张涛/王丽鑫)