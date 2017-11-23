FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
韩国金融市场：股市小跌，韩元在官员放话后回吐涨幅
频道
专题
韩国真航空预计中国赴韩游需求将从1月起反弹
半岛局势
韩国真航空预计中国赴韩游需求将从1月起反弹
中国股市“见顶”为时尚早 A股明年入摩可看高一线--安联
中国财经
中国股市“见顶”为时尚早 A股明年入摩可看高一线--安联
焦点：美国感恩节线上销售激增 实体店表现好于前两年
深度分析
焦点：美国感恩节线上销售激增 实体店表现好于前两年
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年11月23日 / 凌晨2点36分 / 1 天前

韩国金融市场：股市小跌，韩元在官员放话后回吐涨幅

1 分钟阅读

    路透首尔11月23日 - 韩国综合股价指数       周四略微下跌。韩元
在本地结算平台变动不大，债券收益率则下滑。
    
    0216 GMT，韩国综合股价指数跌4.27点或0.17%，成为2,536.24。
    
    韩元兑美元          在本地结算平台报1,089，较上日收盘价1,089
.1上涨0.01%。韩国一位高级官员表示，外汇市场某些投机客忽略了政府
稳定金融市场的努力。韩元闻讯即回吐稍早涨幅。

    海外市场，韩元兑美元      报1,089.1，较上日跌0.37%；一年期无
本金交割远期外汇(NDF)           报1,085.4。

    韩国综合股价指数(KOSPI)今年迄今上涨约25.4%，此前30天涨3.35%
。

    韩国股市目前市盈率为12.10，股息收益率为1.28%，市值为1,242.04
 万亿(兆)韩元。

    今日盘中韩股成交量为144,878,000股，867只有交易股票中404只上
涨。

    外资卖超韩股251.44亿韩元。

    今年美元兑韩元下跌9.71%。韩元兑美元年内高点是2017年11月22日 
触及的1,086.18，年内低点是2017年1月3日触及的1,211.8。

    三年期公债12月期货       涨0.03点至107.97。 
       
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选       (完) (编译 龚芳/王灿；审校 张涛/王丽鑫)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below