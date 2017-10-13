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韩国金融市场：股市料六连涨不受三星股价下跌影响，韩元处三周高位
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2017年10月13日 / 凌晨4点04分 / 9 天内

韩国金融市场：股市料六连涨不受三星股价下跌影响，韩元处三周高位

2 分钟阅读

    路透首尔10月13日 - 韩国股市周五料录得六日连涨，因对于强劲第三季公司获利的预期，抵消了围绕三星电子执行长权五铉决定退出管理层的影响。            
    
    数小时前，该公司刚刚发布业绩初估称，第三季营业利润可能较上年同期增长近两倍，创下新高，并优于分析师预期，因内存芯片(记忆体晶片)价格强劲可能推高了利润率。            
    
    三星电子           股价跌0.4%，过去四个交易日累计涨6.9%。

    0311GMT，韩国综合股价指数       涨0.2%报2,478.79点，创盘中纪录新高。
    
    “三星电子公布获利初估后，韩股通常都稍事歇息，因为这是一个非常重要的事件。但今天韩股仍上涨，意味着投资者信心强劲，”富国证券股票分析师Kim Sung-hwan表示。
    
    Kim补充称，要说三星电子股价反映了权五铉辞职还为时尚早，因为还需要一段时间才能判定辞职的影响。
    
    外资料结束连续三天的买超，截止中午时分，外资卖超820亿韩元韩股。
    
    他们从周二到周四买超1.8万亿韩元韩股。
    
    韩元      微升触及逾三周高位，之前韩国称，韩方和中国已同意延长双边货币互换协议，以加强现行的金融安全网。            

    韩元兑美元          报1,129.6，较周四收盘价1,133.2涨0.3%。
    
    化妆品类股全线上涨，此前韩国和中国已同意延长双边货币互换协议，以加强现行的金
融安全网络            。此举被视为两国关系改善的讯号。
    
    爱茉莉太平洋           大涨6.1%。
    
    韩国三年期公债12月合约        持平于108.62。
    
                                 0313GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                    1,129.6       1,133.2
    日圆/韩元                 10.0722/94       10.0792
    韩国公债期货       *          108.62        108.62
    韩国综合股价指数            2,478.79      2,474.76
    ---------------------------------------------------
    * 为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 刘秀红/李爽/艾茂林; 审校 李婷仪/龚芳/杜明霞)

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