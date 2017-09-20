韩国金融市场：股汇交投迟滞，投资人等待美联储决议

路透首尔9月20日 - 韩元 及韩国股市周三盘初交投迟滞，投资人等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议结果，暂时将美国总统特朗普周二对朝鲜(北韩)的评论搁置一旁。 特朗普周二升级他与朝鲜(北韩)的对峙，威胁将“彻底毁灭”朝鲜2,600万人，特朗普还以“火箭人”来嘲讽朝鲜领导人金正恩。 “特朗普的评论其实非常强烈，如果不是因为美联储公布决议前的整体审慎气氛，韩元原本应该会波动更大的，”韩亚金融投资外汇分析师Kim Doo-un称。 0228GMT，韩元兑美元 报1,128.9，上涨0.2%，周二收报1, 131.3。 韩股综合股价指数 下跌0.1%至2,413.56点。 Hana Financial Investment的Kim表示，特朗普评论所引发的进一步 风险可能在本地市场延续，若美联储对升息或缩减债券投资组合的时机做 出更为公开暗示，则可能导致韩元波动加剧。 外资在美联储公布会议结果前继续了结获利，看来今日将是韩股的净卖家。临近早盘收 ，已抛售1,178亿韩元韩股。 现代汽车 涨1.4%，韩国电力(KEPCO) 挫跌1.6%。 下跌股票家数495支，超过上涨的299家。 9月三年期公债期货 跌0.01点报109.94。 0228GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,128.9 1,131.3 日圆/韩元 10.1204/30 10.1262 韩国公债期货 * 109.94 109.95 韩国综合股价指数 2,413.56 2,416.05 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 蔡美珍/张明钧/孙茉莉; 审校 白云/王丽鑫/艾茂林)