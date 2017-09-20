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韩国金融市场：股汇交投迟滞，投资人等待美联储决议
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2017年9月20日 / 凌晨3点03分 / 1 个月前

韩国金融市场：股汇交投迟滞，投资人等待美联储决议

2 分钟阅读

    路透首尔9月20日 - 韩元      及韩国股市周三盘初交投迟滞，投资人等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议结果，暂时将美国总统特朗普周二对朝鲜(北韩)的评论搁置一旁。
    
    特朗普周二升级他与朝鲜(北韩)的对峙，威胁将“彻底毁灭”朝鲜2,600万人，特朗普还以“火箭人”来嘲讽朝鲜领导人金正恩。            
    
    “特朗普的评论其实非常强烈，如果不是因为美联储公布决议前的整体审慎气氛，韩元原本应该会波动更大的，”韩亚金融投资外汇分析师Kim Doo-un称。

    0228GMT，韩元兑美元          报1,128.9，上涨0.2%，周二收报1,
131.3。
    
    韩股综合股价指数       下跌0.1%至2,413.56点。
    
    Hana Financial Investment的Kim表示，特朗普评论所引发的进一步
风险可能在本地市场延续，若美联储对升息或缩减债券投资组合的时机做
出更为公开暗示，则可能导致韩元波动加剧。

    外资在美联储公布会议结果前继续了结获利，看来今日将是韩股的净卖家。临近早盘收
，已抛售1,178亿韩元韩股。
    
    现代汽车           涨1.4%，韩国电力(KEPCO)           挫跌1.6%。
    
    下跌股票家数495支，超过上涨的299家。
    
    9月三年期公债期货       跌0.01点报109.94。
                
                                 0228GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                    1,128.9       1,131.3
    日圆/韩元                 10.1204/30       10.1262
    韩国公债期货       *          109.94        109.95
    韩国综合股价指数            2,413.56      2,416.05
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 蔡美珍/张明钧/孙茉莉; 审校 白云/王丽鑫/艾茂林)

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