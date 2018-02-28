韩国金融市场：股汇市双双下挫，受美联储升息担忧影响

路透首尔2月28日 - 韩国综合股价指数(KOSPI)周三下跌。韩元兑美元在本地平台大幅贬值，公债收益率(殖利率)上升。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席鲍威尔的讲话令美国升息步伐可能快于预期的担忧重燃，损及韩国金融市场。但外资和散户投资者的买盘抑制股市跌幅。

0133GMT，韩国综合股价指数下跌9.57点或0.39%报2,446.57点。

韩元兑美元在本地结算平台报1,080.9，较上日收盘价1,071.3韩元跌0.90%。

在离岸交易中，韩元兑美元报1,081.2，较上日跌0.07%；韩元一年期无本金交割远期外汇(NDF)报1,068.95。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.75%，美股上日下挫。日股日经指数>下跌0.5%。

KOSPI指数年内迄今下跌0.46%，之前30个交易日跌1.61%。

目前市盈率为12.10，股息回报率为1.28%，市值1,242.04万亿韩元。

KOSPI指数盘中成交量为145,824,000股，在总计878档有交易的股票中，有245档上涨。

外资在KOSPI买超170.93亿韩元。

今年美元兑韩元涨1.39%。韩元兑美元的年内高点是1月14日触及的1,056.67，年内低点是2月6日触及的1,098.4。

三年期公债3月期货下跌0.03点，至107.72。

韩国三个月存单指标利率为1.65%。指标三年期公债收益率为2.272%，上日为2.258%。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 杜明霞/张若琪 审校 张荻/许娜)