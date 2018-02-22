韩国金融市场：股汇市齐跌，投资者风险偏好下降

路透首尔2月22日 - 韩国综合股价指数和韩元周四齐跌，美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布最新会议记录暗示，升息可能快于预期，随后投资者回避风险资产。韩元兑美元在本地平台贬值，公债收益率(殖利率)上升。

01:42 GMT，韩国综合股价指数跌15.07点或0.62%报2,414.58点。

韩元兑美元在本地结算平台报1,084，较上日收盘价1,076.2韩元跌0.72%。

在离岸交易中，韩元兑美元报1,083.2，较上日跌0.76%；韩元一年期无本金交割远期外汇(NDF)报1,072.65。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.92%，美股上日收低。日股日经指数下跌1.41%。

KOSPI指数年内迄今下跌1.53%，之前30个交易日下跌3.33%。

目前市盈率为12.10，股息回报率为1.28%，市值1,242.04万亿韩元。

KOSPI指数盘中成交量为139,700,000股，在总计875档有交易的股票中，有233档上涨。

外资在KOSPI卖超434.63亿韩元。

今年美元兑韩元涨1.58%。韩元兑美元的年内高点是1月14日触及的1,056.67，年内低点是2月6日触及的1,098.4。

三年期公债3月期货下跌0.02点，至107.53。

韩国三个月存单指标利率为1.65%。指标三年期公债收益率为2.321%，上日为2.306%。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 王丽鑫/汪红英；审校 杜明霞/张若琪)