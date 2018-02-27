韩国金融市场：股汇盘中双涨；韩国央行一如预期按兵不动

路透首尔2月27日 - 韩国综合股价指数(KOSPI)周二盘中上涨。韩元兑美元在本地平台升值，公债收益率(殖利率)上升。

韩国央行周二一如预期维持指标利率在1.50%不变，留意到温和的通胀压力，并在美国进一步收紧货币政策前持谨慎态度。

1:37 GMT，韩国综合股价指数上涨10.47点或0.43%报2,468.12点。

韩元兑美元在本地结算平台报1,070.1，较上日收盘价1,073.4韩元涨0.31%。

在离岸交易中，韩元兑美元报1,068.9，较上日涨0.07%；韩元一年期无本金交割远期外汇(NDF)报1,056.95。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.66%，美股上日收高。日股日经指数>上涨1.23%。

KOSPI指数年内迄今下跌0.40%，之前30个交易日跌1.22%。

目前市盈率为12.10，股息回报率为1.28%，市值1,242.04万亿韩元。

KOSPI指数盘中成交量为113,031,000股，在总计876档有交易的股票中，有345档上涨。

外资在KOSPI买超125.12亿韩元。

今年美元兑韩元涨0.24%。韩元兑美元的年内高点是1月14日触及的1,056.67，年内低点是2月6日触及的1,098.4。

三年期公债3月期货上涨0.02点，至107.77。

韩国三个月存单指标利率为1.65%。指标三年期公债收益率为2.256%，上日为2.263%。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 张若琪/李爽 审校 龚芳/戴素萍)