FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#中国两会
#贸易战
#半岛局势
#路透调查
#狗年展望
#图片精选
亚洲
March 6, 2018 / 1:56 AM / a day ago

韩国金融市场：贸易战担忧缓解提振股市涨近1.5%，韩元上扬

1 分钟阅读

    路透首尔3月6日 - 韩国综合股价指数(KOSPI)        周二上涨。韩元兑美元在本地平台升值，公债收益率(殖利率)上升，因市场关于特朗普计划征收钢铝关税的担忧缓解。
    
    01:45 GMT，综合股价指数上涨34.54点或1.45%报2,409.6点。造船类股带动涨势，大宇造船            大涨5.71%，现代建设            升1.20%，因获得一系列海外订单后获利前景改善。
    
    权重股三星电子           跃升4%。
    
    韩元兑美元          在本地结算平台报1,074.2，较上日收盘价1,082韩元涨0.72%。

    在离岸交易中，韩元兑美元      报1,074.7，较上日涨0.18%；韩元
一年期无本金交割远期外汇(NDF)           报1,062.9。

    MSCI明晟亚太地区(除日本)指数               上涨1.41%，美股上
日收涨。日股日经指数       >上涨2.29%。

    KOSPI指数年内迄今下跌3.75%，之前30个交易日跌5.58%。

    目前市盈率为12.10，股息回报率为1.28，市值1,242.04万亿韩元。

    KOSPI指数盘中成交量为184,913,000股，在总计881档有交易的股票
中，有528档上涨。
    
    外资在KOSPI买超561.25亿韩元。
    
    今年美元兑韩元涨0.78%。韩元兑美元的年内高点是1月14日触及的1,
056.67，年内低点是2月6日触及的1,098.4。
    
    三年期公债3月期货       下跌0.05点，至107.62。
    
    韩国三个月存单指标利率为1.65%。指标三年期公债收益率KR3YT=RR
为2.318%，上日为2.313%。
    
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 王丽鑫/侯雪苹；审校 张涛/龚芳)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below