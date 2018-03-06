韩国金融市场：贸易战担忧缓解提振股市涨近1.5%，韩元上扬

路透首尔3月6日 - 韩国综合股价指数(KOSPI) 周二上涨。韩元兑美元在本地平台升值，公债收益率(殖利率)上升，因市场关于特朗普计划征收钢铝关税的担忧缓解。 01:45 GMT，综合股价指数上涨34.54点或1.45%报2,409.6点。造船类股带动涨势，大宇造船 大涨5.71%，现代建设 升1.20%，因获得一系列海外订单后获利前景改善。 权重股三星电子 跃升4%。 韩元兑美元 在本地结算平台报1,074.2，较上日收盘价1,082韩元涨0.72%。 在离岸交易中，韩元兑美元 报1,074.7，较上日涨0.18%；韩元 一年期无本金交割远期外汇(NDF) 报1,062.9。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨1.41%，美股上 日收涨。日股日经指数 >上涨2.29%。 KOSPI指数年内迄今下跌3.75%，之前30个交易日跌5.58%。 目前市盈率为12.10，股息回报率为1.28，市值1,242.04万亿韩元。 KOSPI指数盘中成交量为184,913,000股，在总计881档有交易的股票 中，有528档上涨。 外资在KOSPI买超561.25亿韩元。 今年美元兑韩元涨0.78%。韩元兑美元的年内高点是1月14日触及的1, 056.67，年内低点是2月6日触及的1,098.4。 三年期公债3月期货 下跌0.05点，至107.62。 韩国三个月存单指标利率为1.65%。指标三年期公债收益率KR3YT=RR 为2.318%，上日为2.313%。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 王丽鑫/侯雪苹；审校 张涛/龚芳)