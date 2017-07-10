韩国金融市场：韩元上涨因市场更关注美国薪资增长低迷，韩股持稳

路透首尔7月10日 - 韩元兑美元周一早盘 上涨，尽管美国就业增长数据高于预期，但交易商将关注点更多放在低迷的薪资增长上。 0220GMT，韩元/美元 报1,150.6，较周五收位1,154.3上涨0.3%。 “包括韩元在内的发展中国家货币似乎对薪资增幅低迷的反应更大，而发达国家货币对美国非农就业大幅增加的反应更大。”韩亚金融投资外汇分析师Kim Doo-un说道。 Kim表示，一直到周四的本周大部分时间里，韩元应该会继续窄幅波动。周四韩国央行将举行货币政策会议。 “韩国央行修正后的经济增速预估可能会比之前要高，由此更多海外投资者将进场，韩元可能会变得更为强劲。” 韩国股市稍稍上涨，综合股价指数(KOSPI) 上升0.2%至2,385.24点。 海外投资者今日料会卖超，接近中午时卖超222亿韩元(1,929万美元)韩国股票。 权重股三星电子 涨1.3%，LG电子(LG Electronics) <06 6570.KS>跌2.3%，二者周五均发布了第二季财测。 下跌股与上涨股数量分别为558档和245档。 三年期公债9月期货 涨0.04点至109.08。 0220 GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,150.6 1,154.3 日圆/韩元 10.0789/32 10.1212 韩国公债期货 * 109.08 109.04 韩国综合股价指数 2,385.24 2,379.87 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 孙茉莉/王洋/孙国玉；审校 白云/王兴亚/陈宗琦)