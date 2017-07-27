韩国金融市场：韩元兑美元升至逾四个月高位，韩股小升

路透首尔7月27日 - 韩元兑美元 周四升至逾四个月高位，因美 元受累于通胀迟滞恐促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年暂缓升息 的预期。 美联储周三通胀前景的措辞更为谨慎，这导致全球风险资产跳涨，盖 过了国内数据的影响。数据显示，韩国经济成长一如预期地放缓。 韩国央行周四估算，第二季经济增速几乎较第一季下降一半，因稍早 支撑整体经济的建筑业活动放缓。 0214 GMT，韩元兑美元 报1,113.4韩元，周三收报1,121.8韩元。韩元开盘一度高见1,112.0韩元，为4月3日以来盘中最高水准。 “美联储总是强调相对较低的通胀只会是暂时性问题，但7月的会议声明似乎不那么有信心，”NH Futures外汇分析师Park Sung-woo说道。 Park还称，韩元今日或将探测今年的盘中高位，即3月28日所及高位1,110.5韩元，但整体人气将会谨慎，因交易员揣测这样的走势会否触发外汇当局进行“平抑操作”。 韩股微涨，受美股再创收盘新高的支撑，美股上涨是因市场预计鉴于物价压力低迷，美联储将保持谨慎。 韩国综合股价指数(KOSPI) 涨0.2%至2,440.01点。 外资今日料将卖超韩股，接近中午时分已卖超648亿韩元(5,820万美元)韩股。 科技巨头三星电子 公布截至6月的三个月录得创纪录的营业利润，但投资者在该股稍早上涨后 迅速获利了结。该股一度涨1.6%，但到早盘后段回落至平盘附近。 软件服务公司三星SDS 上涨逾3%，从上日逾9%的跌势中温和反弹。 上涨个股家数超过下跌个股家数，分别为387档和377档。 三年期公债9月期货 涨0.07点至109.37。 0214 GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,113.4 1,121.8 日圆/韩元 10.0320/64 9.9973 韩国公债期货 * 109.37 109.30 韩国综合股价指数 2,440.01 2,434.51 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 戴素萍/王琛/汪红英；审校 王丽鑫/王兴亚/张若琪)