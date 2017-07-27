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韩国金融市场：韩元兑美元升至逾四个月高位，韩股小升
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2017年7月27日 / 凌晨3点11分 / 12 天前

韩国金融市场：韩元兑美元升至逾四个月高位，韩股小升

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透首尔7月27日 - 韩元兑美元      周四升至逾四个月高位，因美
元受累于通胀迟滞恐促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年暂缓升息
的预期。
    
    美联储周三通胀前景的措辞更为谨慎，这导致全球风险资产跳涨，盖
过了国内数据的影响。数据显示，韩国经济成长一如预期地放缓。
    
    韩国央行周四估算，第二季经济增速几乎较第一季下降一半，因稍早
支撑整体经济的建筑业活动放缓。            

    0214 GMT，韩元兑美元          报1,113.4韩元，周三收报1,121.8韩元。韩元开盘一度高见1,112.0韩元，为4月3日以来盘中最高水准。
    
    “美联储总是强调相对较低的通胀只会是暂时性问题，但7月的会议声明似乎不那么有信心，”NH Futures外汇分析师Park Sung-woo说道。
    
    Park还称，韩元今日或将探测今年的盘中高位，即3月28日所及高位1,110.5韩元，但整体人气将会谨慎，因交易员揣测这样的走势会否触发外汇当局进行“平抑操作”。

    韩股微涨，受美股再创收盘新高的支撑，美股上涨是因市场预计鉴于物价压力低迷，美联储将保持谨慎。
    
    韩国综合股价指数(KOSPI)       涨0.2%至2,440.01点。
    
    外资今日料将卖超韩股，接近中午时分已卖超648亿韩元(5,820万美元)韩股。
    
    科技巨头三星电子           公布截至6月的三个月录得创纪录的营业利润，但投资者在该股稍早上涨后
迅速获利了结。该股一度涨1.6%，但到早盘后段回落至平盘附近。
    
    软件服务公司三星SDS            上涨逾3%，从上日逾9%的跌势中温和反弹。
    
    上涨个股家数超过下跌个股家数，分别为387档和377档。
    
    三年期公债9月期货       涨0.07点至109.37。
   
                               0214 GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                   1,113.4       1,121.8
    日圆/韩元                10.0320/64        9.9973
    韩国公债期货       *         109.37        109.30
    韩国综合股价指数           2,440.01      2,434.51
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 戴素萍/王琛/汪红英；审校 王丽鑫/王兴亚/张若琪)

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