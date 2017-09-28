韩国金融市场：韩元及韩股跌至多周低位，朝鲜风险挥之不去

路透首尔9月28日 - 韩国韩元 周四盘中走贬至七周低点，韩股连续第八个交易日下跌，因政府表示预计朝鲜(北韩)未来几周会有更多挑衅行为。 青瓦台国家安全室长郑义溶周四在与总统文在寅的一场会议表示，他预计平壤大约会在10月10日和18日有所行动，届时朝鲜将迎来建党纪念日，又适逢中国共产党召开十九大。但他并未详细说明。 0239 GMT，韩元/美元 报1,146.2，为8月11日以来盘中最低位，并较周三收盘价1,140.7下滑0.5%。 韩股综合股价指数 跌0.2%至2,368.23点，为9月15日以来最低 。 大信经济研究院汇率分析师June Park表示，朝鲜风险和美国12月料 将升息，投资人在长周末假期前平仓。 “没有人知道金融市场在中秋节期间会发生什么事，所以市场人士试 图安全为上。” 近中午时分，外资卖超韩股556亿韩元(4,852万美元)，料将连续第四 日卖超。 韩国企划财政部长官称，他认为近来股市下跌是暂时现象，将密切关 注假期期间的市场情况。 大盘涨跌互见，上涨个股家数略微超过下跌个股家数，分别为420档和371档。 全球第二大芯片制造商SK海力士 涨1%，此前一度涨3%。该公司周三称，董 事会已经批准其参与由贝恩资本牵头的财团，该财团计划出价2万亿日圆(177亿美元)收购东 芝 的芯片业务。 起亚汽车 跌2.2%，现代汽车 也小幅下跌，韩国政府计划向因韩 系车在中国销量下降受到冲击的汽车零配件制造商提供低息贷款消息对其影响不大。 三年期公债12月期货 跌0.02点至108.56。 0239 GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,146.2 1,140.7 日圆/韩元 10.1493/04 10.1440 韩国公债期货 * 108.56 108.58 韩国综合股价指数 2,368.23 2,372.57 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 张若琪/戴素萍/侯雪苹；审校 高琦/张涛)