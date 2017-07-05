韩国金融市场：韩元和韩股持稳，关注地缘政治紧张局势

路透首尔7月5日 - 韩元兑美元 和韩股周三盘初持稳，上日朝 鲜(北韩)试射洲际弹道导弹(ICBM)，该地区地缘紧张情势升高成为瞩目焦 点。 朝鲜表示，其最新开发的ICBM能搭载大型核弹头，这引发华府呼吁全 球采取行动来阻止朝鲜研究核武。 0305GMT，韩元兑美元 报1,148.9，较昨天本地收盘价1,15 0.6小升0.1%。韩元周二在朝鲜半岛紧张情势升高后，跌至逾16周低位。 韩国综合股价指数 涨0.1%，报2,382.68点，上日尾盘走势蹒跚并收低。 韩亚金融投资外汇分析师Kim Doo-un说道：“朝鲜试射导弹的成功会带来一些压力，因 为这意味着（朝鲜）导弹技术有了改进，不过就像此前几次导弹试射一样，试射本身的影响 是有限的。” Kim还补充道，投资者可能会做壁上观，直到一些全球性事件落定，比如美国联邦储备 理事会(美联储/FED)公布政策会议记录以及G20峰会等。 上涨和下跌个股数量大体相当，分别为381和379支。 三年期公债9月期货 持平于109.21。 0305 GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,148.9 1,150.6 日圆/韩元 10.1673/35 10.1477 韩国公债期货 109.21 109.21 韩国综合股价指数 2,382.68 2,380.52 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) (编译 戴素萍/孙茉莉; 审校 王丽鑫/高琦)