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2017年7月5日 / 凌晨3点22分 / 1 个月前

韩国金融市场：韩元和韩股持稳，关注地缘政治紧张局势

路透新闻部

1 分钟阅读

    路透首尔7月5日 - 韩元兑美元      和韩股周三盘初持稳，上日朝
鲜(北韩)试射洲际弹道导弹(ICBM)，该地区地缘紧张情势升高成为瞩目焦
点。
    
    朝鲜表示，其最新开发的ICBM能搭载大型核弹头，这引发华府呼吁全
球采取行动来阻止朝鲜研究核武。
    
    0305GMT，韩元兑美元          报1,148.9，较昨天本地收盘价1,15
0.6小升0.1%。韩元周二在朝鲜半岛紧张情势升高后，跌至逾16周低位。

    韩国综合股价指数       涨0.1%，报2,382.68点，上日尾盘走势蹒跚并收低。
    
    韩亚金融投资外汇分析师Kim Doo-un说道：“朝鲜试射导弹的成功会带来一些压力，因
为这意味着（朝鲜）导弹技术有了改进，不过就像此前几次导弹试射一样，试射本身的影响
是有限的。”
    
    Kim还补充道，投资者可能会做壁上观，直到一些全球性事件落定，比如美国联邦储备
理事会(美联储/FED)公布政策会议记录以及G20峰会等。
    
    上涨和下跌个股数量大体相当，分别为381和379支。
    
    三年期公债9月期货       持平于109.21。
    
                         0305 GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元            1,148.9       1,150.6
    日圆/韩元         10.1673/35       10.1477
    韩国公债期货          109.21        109.21
    韩国综合股价指数    2,382.68      2,380.52
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 戴素萍/孙茉莉; 审校 王丽鑫/高琦)

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