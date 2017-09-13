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韩国金融市场：韩元和韩股走势低迷，朝鲜担忧抵消美股创新高的影响
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#亚洲
2017年9月13日 / 凌晨2点59分 / 1 个月前

韩国金融市场：韩元和韩股走势低迷，朝鲜担忧抵消美股创新高的影响

2 分钟阅读

    路透首尔9月13日 - 韩国韩元和韩股周三难以获得动能，因围绕美国和朝鲜(北韩)紧张局势的担忧挥之不去，抵消了美股再创新高给全球人气带来的提振。
    
    美国总统特朗普周二称，联合国本周通过的对朝鲜最新制裁只是非常小的一步，与解决该国核问题所需要采取的措施相比不值一提。            
    
    0236GMT，韩元兑美元          报1,126.7，较周二收盘价1,128.5上涨0.2%。

    韩股综合股价指数(KOSPI)       小涨0.1%至2,368.25点。
    
    “投资者认为朝鲜风险随时可能上升，这抑制了更多的资金流入韩国本地金融市场，并将韩元兑美元限制在约1,130的水平，”新韩金融投资的外汇分析师Ha Keon-hyeong说。
    
    他说，虽然韩元目前几无变动，但有可能从本周稍后中国和美国公布的经济数据中获得一些指引。
    
    下跌个股超过上涨个股，电动车相关个股走势强劲，因电动车需求料快速增加。
    
    韩国电动车零配件企业Hanon Systems           上涨6%，至一年高位。

    三星SDI           最多上涨4.3%；LG化学           涨逾5%至2012年2月底以来最高
，单日百分比涨幅为逾一年来最大。
    
    截至中午时分，外资料卖超韩股201亿韩元。
    
    三年期公债9月期货       涨0.01点至109.34。
    
                                 0236GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元                    1,126.7       1,128.5
    日圆/韩元                 10.2353/99       10.2341
    韩国公债期货       *          109.34        109.33
    韩国综合股价指数            2,368.25      2,365.47
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选          
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选        (完) (编译 汪红英/白云/戴素萍 审校 艾茂林/李婷仪/张若琪)

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